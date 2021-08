Počas víkendu bude uzavretá časť diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7

Bratislava 26. augusta (TASR) - Cez víkend bude uzavretá časť diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. Uzávera potrvá od soboty (28. 8.) od 8.00 h do nedele (29. 8.) do 20.00 h. Informovalo o tom Ministerstvo dopravy a výstavby SR.



Na diaľnici D4 pôjde o uzáveru približne od km 8,700 - 13,000. Ide o úsek od križovatky Ketelec po križovatku Rovinka. V prípade rýchlostnej cesty R7 to bude približne od km 6,000 - 31,500. Ide o úsek od križovatky Ketelec po križovatku Holice. Uzávera bude v oboch smeroch. Ministerstvo preto prosí verejnosť o strpenie.



Obchádzková trasa bude viesť po starej ceste I/63. Dôvodom uzavretia týchto úsekov sú montáže kontrolného systému EDZ a iných technológií na diaľničnom úseku D4 a R7. Zároveň bude časť komunikácie počas uzávery využitá aj na konanie sa medzinárodných triatlonových pretekov.