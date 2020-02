Čínsky letecký trh sa pre epidémiu koronavírusu prudko zmenšil

Singapur 18. februára (TASR) - Čínsky letecký trh, ktorý by mal podľa prognóz v tomto desaťročí predbehnúť trh v USA a stať sa najväčším na svete, sa v dôsledku epidémie koronavírusu prudko zmenšil. A to do takej miery, že klesol z tretej na 25. priečku, za Portugalsko.



Letecké spoločnosti zastavili lety a znížili kapacity v rámci opatrení, ktoré majú zabrániť šíreniu vírusu v Číne a odtiaľ ďalej do sveta. Podľa OAG Aviation Worldwide čínske letecké spoločnosti znížili počet miest na domácich linkách o 10,4 milióna. Globálni dopravcovia v období od 20. januára do 17. februára zredukovali prepravnú kapacitu do Číny o takmer 80 % alebo 1,7 milióna miest.



„Žiadna udalosť, ktorú si pamätáme, nemala taký devastačný účinok na kapacitu ako koronavírus,“ napísal John Grant, hlavný analytik OAG. „V mnohých ohľadoch to zdôrazňuje význam čínskeho trhu pre letectvo a rýchlu globalizáciu leteckých služieb s pribúdajúcimi novými trhmi a cestujúcimi.“



Veľa leteckých spoločností pozastavilo lety do Číny v snahe zabrániť šíreniu vírusu, ktorý v krajine zabil takmer 1900 ľudí a infikoval vyše 72.000 ľudí. Celkový počet miest len na linkách z Číny do Hongkongu a na Taiwan sa znížil o 250.000, zatiaľ čo tri hlavné letecké spoločnosti v krajine podľa organizácie OAG zredukovali kapacitu medzinárodných letov o 80 až 90 %.



„Poškodenie niektorých leteckých spoločností a dlhodobý vplyv na ich rast môžu pretrvávať aj po epidémii vírusu,“ upozornil Grant.