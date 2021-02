České aerolínie podali na súd návrh na začatie konkurzného konania

Praha 26. februára (TASR) - Český národný letecký dopravca České aerolínie (ČSA) v piatok v súlade so zákonom o platobnej neschopnosti podal na súd návrh na začatie konkurzného konania.



Letecký dopravca s takmer 100-ročnou históriou vo vyhlásení skonštatoval, že až do krízy spôsobenej novým koronavírusom bol ziskovou spoločnosťou. Ale pre cestovné obmedzenia na zastavenie pandémie ochorenia COVID-19 sa dostal do platobnej neschopnosti.



ČSA, dcérska spoločnosť skupiny Smartwings, podlieha moratóriu na ochranu pred veriteľmi. Jeho platnosť však vyprší koncom februára.



Spoločnosť, ktorá stále prevádzkuje lety podľa plánu, sa sťažovala, že na rozdiel od svojich súperov nikdy nedostala od českej vlády pomoc z programu pre firmy zasiahnuté koronakrízou.



Letecká spoločnosť uviedla, že plánovaná reorganizácia, ktorá by jej mala umožniť vyriešiť jej finančné ťažkosti a zároveň zostať v prevádzke, je „poslednou možnosťou, pokiaľ česká vláda nezmení svoj prístup“. Skupina Smartwings vrátane ČSA zatiaľ pre koronavírus prepustila 600 zamestnancov.



Predstaviteľ odborových zväzov ČSA nedávno povedal českým médiám, že letecká spoločnosť môže prepustiť všetkých zvyšných zamestnancov, ale hovorkyňa Smartwings Vladimíra Dufková uviedla, že je to iba možnosť.



ČSA zaznamenali v roku 2020 stratu v hodnote zhruba 60 miliónov eur, pretože ich tržby v dôsledku blokád klesli na 20 % objemu tržieb v roku 2019.