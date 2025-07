Deutsche Bahn plánuje predĺžiť lehotu na modernizáciu kľúčových tratí

Viedeň 10. júla (TASR) - Nemecký národný železničný prepravca Deutsche Bahn (DB) plánuje predĺžiť lehotu na dokončenie komplexnej modernizácie obzvlášť dôležitých tratí o ďalší rok do roku 2036. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa vo štvrtok odvolala na vyhlásenie spoločnosti.



Modernizácia viac ako 40 frekventovaných tratí, ktoré naliehavo potrebujú rekonštrukciu, tak bude trvať minimálne o päť rokov dlhšie, ako sa pôvodne plánovalo. Deutsche Bahn považuje generálnu rekonštrukciu najdôležitejších železničných koridorov za centrálny koncept budúcnosti železničnej infraštruktúry. Koncom júna už štátom vlastnená spoločnosť navrhla predĺženie stavebných prác o štyri roky do roku 2035.



Reakcie odvetvia na nový harmonogram sú pozitívne. Napríklad Združenie železničných nákladných spoločností sa obávalo nadmerných požiadaviek pri plánovaní a výstavbe, ako aj neprimeraných obmedzení dopravy. Prvé koncepcie generálnej rekonštrukcie predpokladali dlhé obchádzky s veľkou časovou stratou pre nákladnú dopravu.



Predĺženie programu do roku 2036 ponúka možnosti na lepšiu prípravu projektov, uviedol výkonný riaditeľ združenia Peter Westenberger. Konečné rozhodnutie o časovom pláne rekonštrukcie kľúčových železničných koridorov musí prijať nemecká vláda.