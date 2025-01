Deutsche Bahn potrebuje na rozvoj infraštruktúry 150 miliárd eur

Berlín 9. januára (TASR) - Nemecká železničná spoločnosť Deutsche Bahn (DB) potrebuje vložiť do rozvoja svojej chradnúcej infraštruktúry približne 150 miliárd eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na predsedu dozornej rady spoločnosti Wernera Gratzera.



"Železnice majú problémy a musia sa zlepšiť. Infraštruktúra je príliš stará, príliš preťažená a príliš poruchová," uviedol Gratzer v rozhovore, ktorý zverejnil vo štvrtok týždenník Focus. "Som presvedčený, že na investície do infraštruktúry je v nasledujúcich desiatich rokoch potrebných minimálne 150 miliárd eur," dodal Gratzer.



Nemecký minister dopravy Volker Wissing už začiatkom minulého roka predložil návrh na vytvorenie infraštruktúrneho fondu, z ktorého by sa financovala aj modernizácia železničnej siete. Fond by mal byť podľa neho otvorený súkromným investorom. Myšlienku podporujú popredné priemyselné združenia v Nemecku, o presnej podobe nového investičného nástroja však zatiaľ nebolo rozhodnuté. Všetky zainteresované strany sa podľa agentúry DPA zhodujú, že vzhľadom na rozsah problémov so železničnou infraštruktúrou je potrebné nájsť finančné riešenie, ktoré by odvetviu poskytlo dlhodobú perspektívu.