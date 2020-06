Deutsche Bahn sa pre koronavírus dostala do najhoršej krízy v histórii

Frankfurt nad Mohanom 30. júna (TASR) – Nemecký štátny dopravca Deutsche Bahn (DB) v utorok uviedol, že ho pandémia nového koronavírusu uvrhla do najhoršej krízy v histórii aj napriek miliardám eur vládnej pomoci. Dodal, že tento týždeň sa začnú rokovania so zástupcami zamestnancov o hľadaní úspor.



Generálny riaditeľ Richard Lutz v liste zamestnancom napísal, že štátna skupina „finančne krváca“ a každý mesiac prichádza o milióny eur hotovosti, radovo na úrovni trojciferného čísla v miliónoch. Táto situácia bude podľa neho trvať najmenej do decembra.



„V súčasnom obchodnom roku to povedie k najväčšej prevádzkovej strate v histórii DB,“ uviedol Lutz, ktorý „v nasledujúcich rokoch očakáva straty z krízy spôsobenej novým koronavírusom radovo v miliardách“.



Obrovský pokles objemu dopravy, čiastočne spôsobený cestovnými obmedzeniami, ktoré zaviedla vláda na kontrolu šírenia nového koronavírusu, znížil príjmy DB.



Odvtedy sa ministri dohodli na pláne zvýšiť počet cestujúcich do roku 2030 na dvojnásobok v rámci širšieho programu na podporu železničnej dopravy.



Politici vidia železničnú dopravu ako spôsob na zníženie emisií vo vysoko znečisťujúcom odvetví dopravy v Nemecku.



Začiatkom júna kabinet v Berlíne poskytol DB približne 5 miliárd eur, aby udržal železničnú spoločnosť nad vodou. Teraz však šéfovia DB musia nájsť úspory vo firme, aby vyčistili jej financie, vrátane nákladov na prácu vo výške 2 miliárd eur.



„Súčasťou riešenia musia byť všetky zúčastnené strany. Členovia predstavenstva a manažéri, ale aj všetci zamestnanci,“ uviedol generálny riaditeľ Lutz, ktorý začína tento týždeň rozhovory s odborovou organizáciou železničiarov EVG.



EVG ubezpečil pracovníkov, že prepúšťanie je zatiaľ vylúčené po podpísaní dohody s vedením začiatkom tohto mesiaca.



Januárová dohoda medzi DB a Berlínom vyzýva na investovanie ďalších 62 miliárd eur do železničnej dopravy v Nemecku do roku 2030 a 24 miliárd eur do samotnej spoločnosti DB.