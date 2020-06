Dva zo štyroch mostov v rámci Dunajského súmostia na D4/R7 sú spojené

Bratislava 9. júna (TASR) – Prechod cez Dunaj v rámci budovanej D4 zahŕňa štyri navzájom spojené mosty. Dva z nich sa aktuálne podarilo spojiť. Dokončenie tohto míľnika si prišiel dnes pozrieť aj minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Ten prizval aj svojho predchodcu vo funkcii Árpáda Érseka (Most-Híd).



Most je súčasťou projektu stavby nultého bratislavského obchvatu. "Samotného zhotoviteľa čaká ešte veľa práce, takže v tejto chvíli je potrebné poďakovať a oceniť dokončenie tejto stavby, ale zároveň aj popriať veľa úspechov aj so samotným dokončovaním," vyhlásil Doležal.



Prepojenie dvoch veľkých častí Dunajského súmostia predstavuje podľa generálneho riaditeľa D4R7 Construction Michaela Heerdta značný míľnik celého projektu. "Ďalším naším cieľom je zrealizovanie aj zvyšných častí Dunajského súmostia, ktoré by sme chceli celé finálne odovzdať v roku 2021," priblížil.



Podľa Doležala treba zároveň otvorene povedať, že v súvislosti s touto stavbou sú aj problémy. "Verím, že aj v súčinnosti s ostatnými orgánmi tieto problémy budú vyriešené v súlade so zákonom," dodal minister dopravy. Čoskoro sa podľa jeho slov bude otvárať úsek R7 a časť D4, čo je "prakticky polovica tejto veľkej stavby".



Koncesionár a zhotoviteľ stavby už dostal všetky povolenia na otvorenie D4 a R7 od križovatky Rovinka po križovatku Holice. Oznámil to prevádzkový riaditeľ Zero Bypass Limited Tomáš Bežilla s tým, že sa čaká už len na nadobudnutie právoplatnosti.



Érsek poznamenal, že je hrdý na to, že mohol byť pri tom, keď sa dielo začalo realizovať. V súvislosti so zodpovednosťou za problematický násyp pri Jarovciach zdôraznil, že na kontrolu týchto záležitostí je na stavbe nezávislý dozor.



"Nečakajte od ministra, ani od bývalého, ani od budúceho, aby vedel na každom kroku, čo sa vyváža, čo sa betónuje," doplnil.



Prechod cez Dunaj v rámci D4 zahŕňa štyri navzájom spojené mosty. Ide o tzv. Západné predmostie premosťujúce Jarovecké rameno, most cez Kajakársku dráhu, most cez Dunaj a tzv. Východné predmostie, ktoré premosťuje aj Biskupické rameno. Práve posledné dva spomenuté mosty sa aktuálne podarilo spojiť.



Projekt verejno-súkromného partnerstva (PPP projekt) zahŕňa stavbu 27 kilometrov dlhého diaľničného úseku D4 medzi Jarovcami a Račou a približne 32 kilometrov dlhého úseku rýchlostnej cesty R7 medzi Prievozom a Holicami.



Koncesionárom projektu D4/R7 je spoločnosť Zero Bypass Limited, ktorá zabezpečuje financovanie, výstavbu a prevádzku obchvatu Bratislavy počas obdobia 30 rokov. Hlavným dodávateľom projektu je spoločnosť D4R7 Construction.