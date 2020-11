EasyJet rokuje s nemeckou vládou o pomoci na zvládnutie pandémie

Berlín/Londýn 6. novembra (TASR) - Britský nízkonákladový dopravca EasyJet rokuje s nemeckou vládou o pomoci pri zvládnutí problémov spôsobených pandémiou nového koronavírusu. Potvrdil to vo štvrtok (5. 11.) jeho generálny riaditeľ Johan Lundgren v rozhovore pre nemecký týždenník Wirtschaftswoche.



„Rokovania prebiehajú konštruktívne,“ povedal Lundgren pre Wirtschaftswoche. "V Nemecku máme veľké zastúpenie, vytvorili sme zdravú konkurenciu pred krízou a investovali sme do nej veľa peňazí. To by sa malo odraziť v rozsahu pomoci," dodal.



Hovorkyňa spoločnosti EasyJet na otázku agentúry AFP reagovala vyhlásením: „Ako celoeurópska letecká spoločnosť sme v pravidelnom kontakte so všetkými vládami v krajinách, kde pôsobíme." Poznamenala tiež, že aerolínie umiestnili svojich zamestnancov do vládnych podporných programov (kurzarbeit) tam, kde to bolo možné. "Žiadna formálna žiadosť o financovanie však nebola predložená. So všetkými vládami pokračujeme v nepretržitých rokovaniach," dodala.



Nemecké ministerstvo hospodárstva agentúre AFP potvrdilo, že bolo v kontakte so spoločnosťou EasyJet, bližšie podrobnosti však neuviedlo.



Druhá najväčšia európska nízkonákladová letecká spoločnosť po Ryanair si zabezpečila pôžičku vo výške 600 miliónov libier (663,35 milióna eur) v rámci britského fondu pomoci počas pandémie nového koronavírusu. Ale to je len zlomok z pomoci vo výške 9 miliárd eur, ktorú nemecká vláda poskytla na záchranu Lufthansy, najväčšieho leteckého dopravcu v krajine.



EasyJet minulý mesiac uviedol, že očakáva v roku 2020 stratu pred zdanením 845 miliónov GBP, čo bude jeho vôbec prvá ročná strata. Spoločnosť potvrdila, že v Nemecku môže dôjsť k strate 418 z približne 1500 pracovných miest, zatiaľ čo ďalších 320 je schopná zabezpečiť iba do leta budúceho roku. Podľa Lundgrena súčasné obmedzenie cestovania v Európe „dosahuje úroveň, s ktorou si už žiadna, ani dobre pripravená spoločnosť nevie rady“.



V piatok sa má uskutočniť „summit o leteckej doprave“, na ktorom nemecká vláda rozhodne o tom, či poskytne tomuto odvetviu finančnú pomoc. Minister dopravy Andreas Scheuer uvažuje o balíku v hodnote jednej miliardy eur, informovali nemecké médiá.



Združenie letísk ADV uviedlo, že letiská „bojujú o prežitie“, pričom štvrtine z viac ako 180.000 pracovných miest na letiskách hrozí zánik.



(1 EUR = 0,90450 GBP)