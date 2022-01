Spoločnosť EasyJet v 1. štvrťroku znížila stratu takmer na polovicu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Londýn 27. januára (TASR) - Britská letecká spoločnosť EasyJet vo štvrtok oznámila, že v 1. štvrťroku finančného roka 2021/2022 znížila svoju stratu takmer na polovicu. A to aj napriek objaveniu sa variantu omikron nového koronavírusu, ktorý znova zasiahol cestovný ruch.Strata EasyJet pred zdanením za tri mesiace do konca decembra 2021 klesla na 213 miliónov libier (255,22 milióna eur) zo 423 miliónov GBP v rovnakom období predchádzajúceho finančného roka.Tržby spoločnosti sa v 1. kvartáli zvýšili takmer päťnásobne na 805 miliónov GBP zo 165 miliónov GBP v predchádzajúcom roku. Príjmy z prepravy cestujúcich pritom stúpli na 547 miliónov GBP zo 118 miliónov GBP a vedľajšie príjmy sa zvýšili na 258 miliónov zo 47 miliónov GBP predovšetkým v dôsledku zvýšenia letovej kapacity. A zároveň znižovanie nákladov pomohlo aerolíniám kompenzovať vplyv inflácie.povedal generálny riaditeľ Johan Lundgren.Rýchle šírenie variantu omikron v decembri zasiahlo rezervácie, no nedávne rozhodnutie vlády Spojeného kráľovstva zrušiť testovanie cestujúcich na ochorenie COVID-19 ich znova podporilo.Letecká spoločnosť teraz očakáva, že sa v nadchádzajúcej letnej dovolenkovej sezóne vráti na úroveň takmer pred pandémiou.dodal generálny riaditeľ.Vláda Spojeného kráľovstva v decembri pre rýchle šírenie variantu omikron opätovne zaviedla prísnejšie pravidlá cestovania vrátane povinných testov po príchode a samoizolácie, kým cestujúci nebudú mať negatívny test. Začiatkom januára sa však cestovné opatrenia zmiernili a v pondelok (24. 1.) vláda v Londýne oznámila, že od 11. februára ruší povinné testy na ochorenie COVID-19 pre príchody úplne zaočkovaných a karanténu pre neočkovaných a otestovaných cestujúcich.Pri pohľade do budúcnosti letecká spoločnosť uviedla, že omikron bude mať v 2. štvrťroku aj naďalej vplyv na krátkodobú výkonnosť, ale v lete očakáva silný dopyt, pričom sa jej kapacita priblíži úrovniam pred pandémiou.V období október-december dosiahli lety 64 % kapacity pred pandémiou, ale vyťaženosť na úrovni 77 % zaostala za očakávanými viac ako 80 % po tom, čo omikron v decembri zasiahol dopyt.Začiatkom tohto mesiaca však počet rezervácií v Británii vzrástol, keďže sa zmiernili cestovné obmedzenia.(1 EUR = 0,83458 GBP)