EÚ navrhla aktualizáciu iniciatívy Jednotné európske nebo

Brusel 22. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok navrhla aktualizáciu regulačného rámca pre iniciatívu Jednotné európske nebo, ktorá vychádza z Európskej ekologickej dohody. Cieľom je modernizovať riadenie európskeho vzdušného priestoru a vytvoriť udržateľnejšie a efektívnejšie letové dráhy, čo môže znížiť emisie z leteckej dopravy až o 10 percent.



Návrh EK vychádza z toho, že prudký pokles letovej prevádzky spôsobený koronakrízou si vyžaduje väčšiu odolnosť riadenia letovej prevádzky tým, že uľahčí prispôsobenie prepravných kapacít dopytu.



Eurokomisárka pre dopravu Adina Valeanová v tejto súvislosti vyhlásila, že lietadlá sa niekedy "kľukato" pohybujú medzi rôznymi blokmi vzdušného priestoru nad Európou, čo spôsobuje ich meškanie a vyššiu spotrebu paliva. "Efektívny systém riadenia letovej prevádzky znamená viac priamych trás a menej použitej energie, čo vedie k menším emisiám a nižším nákladom pre letecké spoločnosti," opísala situáciu komisárka.



Podľa jej slov návrh EK na revíziu Jednotného európskeho neba vďaka lepšiemu riadeniu letových trás pomôže znížiť emisie z leteckej dopravy až o 10 % a otvorenie trhu s dátovými službami v tomto sektore bude tiež dôležitým stimulom pre digitálne inovácie.



Podľa správy EK neprispôsobenie kapacít riadenia letovej prevádzky novej situácii by malo za následok ďalšie náklady, oneskorenia letov a vyššie emisie CO2.



V roku 2019 samotné oneskorenie letov stálo EÚ 6 miliárd eur a viedlo k 11,6 miliónu ton nadmerného množstva CO2. Povinnosť pilotov lietať v preplnenom vzdušnom priestore namiesto priameho letu vedie k zbytočným emisiám CO2 a to isté platí aj v prípade, keď letecké spoločnosti podnikajú dlhšie trasy, aby sa vyhli zónam spoplatňovania s vyššími sadzbami.



Komisia zdôraznila, že Európska ekologická dohoda a nový technologický vývoj spojený aj s využitím dronov, vytvárajú z digitalizácie a dekarbonizácie dopravy podstatu leteckej politiky EÚ. Znižovanie emisií zostáva hlavnou výzvou aj pre leteckú dopravu a preto iniciatíva Jednotné európske nebo pripravuje pôdu pre európsky vzdušný priestor, ktorý bude využívaný optimálne a bude zahŕňať moderné technológie. Znamená to spoločnú správu siete, ktorá umožní lietať po ekologicky optimálnych trasách.



Na zaistenie bezpečných a nákladovo efektívnych služieb riadenia letovej prevádzky EK navrhla viacero opatrení. Týkajú sa posilnenia európskej leteckej siete a jej riadenia s cieľom zabrániť preťaženiu a neoptimálnym letovým trasám, podpory európskeho trhu s dátovými službami pre lepšie riadenie letovej prevádzky, zefektívnenia regulácie letových prevádzkových služieb poskytovaných v mene členských štátov ako aj podpory lepšej koordinácie pri definovaní, vývoji a zavádzaní inovatívnych riešení.



Návrh EK bude predložený Rade EÚ a Európskemu parlamentu na posúdenie, pričom exekutíva EÚ vyjadrila nádej, že tieto rokovania budú čo najskôr uzavreté.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)