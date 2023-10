Filipínske Cebu Pacific zvažujú obriu objednávku za 12 mld. USD

Manila 17. októbra (TASR) - Filipínska nízkonákladová letecká spoločnosť Cebu Pacific plánuje objednávku 100 až 150 úzkotrupých lietadiel v hodnote 12 miliárd USD (11,35 miliardy eur). Zatiaľ nie je jasné, či objednávku dostane európsky výrobca Airbus, alebo jeho konkurent, americký Boeing, bude to však pre krajinu historicky najväčšia objednávka. Informovala o tom agentúra Reuters.



Obaja výrobcovia majú čas do konca roka, aby predložili svoje ponuky, uviedla firma. Spoločnosť plánuje rozšíriť svoju leteckú flotilu viac než dvojnásobne, aby využila rozmach leteckej dopravy v oblasti juhovýchodnej Ázie po skončení pandémie nového koronavírusu.



Uvedená suma 12 miliárd USD vychádza z katalógových cien, povedal prezident Cebu Pacific Alexander Lao. Tá sa však zvyčajne mení, a to smerom nadol, keďže výrobcovia zvyknú poskytovať pri väčších objednávkach výrazné zľavy. Podľa filipínskych médií Cebu Pacific počká na lepšiu z ponúk, pričom "víťaz berie všetko".



Cebu Pacific je najväčšou filipínskou nízkonákladovou spoločnosťou. Jej leteckú flotilu tvorí v súčasnosti 73 lietadiel, ktorú chce do konca roka 2024 rozšíriť o 18 strojov.



V 1. polroku tohto roka sa spoločnosť vrátila k zisku, ktorý dosiahol 3,75 miliardy filipínskych pesos (62,53 milióna eur). Vlani za rovnaké obdobie vykázala stratu na úrovni 9,5 miliardy PHP.



(1 EUR = 1,0569 USD, 1 EUR = 59,974 PHP)