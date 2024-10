Hnutie Slovensko spustilo petíciu za zachovanie IC vlakov

Bratislava 16. októbra (TASR) - Opozičné hnutie Slovensko spustilo petíciu za zachovanie InterCity (IC) vlakov. Podľa hnutia ide o najrýchlejšie spojenie medzi Košicami a Bratislavou. V petícii vyzvali premiéra SR Roberta Fica (Smer-SD) a ministra dopravy SR Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), aby situáciu okamžite riešili. V stredu o tom informoval hovorca hnutia Slovensko Matúš Bystriansky.



"V petícii vyzývame premiéra a ministra dopravy, aby okamžite situáciu vyriešili a nebrali ľuďom IC vlaky. Je voči ľuďom od premiéra a ministrov arogantné, ak si oni zvýšia platy o 5000 eur mesačne, ale ľuďom zvyšujú dane a poplatky, no a teraz im, navyše, znižujú štandard cestovania, keď im berú obľúbené vlaky. Zároveň žiadame poslancov Národnej rady SR, aby ukázali solidaritu s ľuďmi a zrušili si výhodu bezplatného cestovania vo vlakoch," uviedol poslanec hnutia Slovensko Michal Šipoš.



O zrušení IC vlakov sa začalo hovoriť v súvislosti s novým grafikonom vlakovej dopravy. Návrh kritizovali aj poslanci opozičného Progresívneho Slovenska (PS), podľa ktorých sa tak najkratší čas vlakového spojenia medzi dvomi najväčšími mestami na Slovensku predĺži. Poslanci tiež avizovali spustenie petície za zachovanie IC vlakov.



Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vysvetlila, že cieľom je zvýšiť počet vlakov nielen na trase Bratislava - Žilina - Košice a cestujúcim ponúknuť viac spojov a väčšiu flexibilitu pri plánovaní ciest. "Zvýšenie počtu vlakov prinesie úpravu časov našich spojov, aby sme zabezpečili efektívne zaradenie nových liniek, pričom pohodlie a kvalita cestovania zostanú zachované," skonštatoval hovorca ZSSK Dominik Drevický s tým, že prípadne zmeny grafikonu majú priniesť zvýšený počet vlakov nielen v diaľkovej, ale aj regionálnej doprave.



Ministerstvo dopravy (MD) SR priblížilo, že zrušenie IC vlakov je spojené so zavedením tzv. hodinového taktu expresov. "To znamená, že kým dnes medzi západom a východom jazdil vlak každé dve hodiny, po novom bude jazdiť každú hodinu. Cestujúci teda získajú viac vlakov, ktoré, navyše, nebudú také preplnené ako dnes," reagovala hovorkyňa MD SR Petra Poláčiková s tým, že keďže expresy na rozdiel od IC vlakov zastavujú aj v iných staniciach, táto zmena bude výhodná pre väčšiu skupinu cestujúcich.