Indické aerolínie Go First požiadali o ochranu pred bankrotom

Naí Dillí 3. mája (TASR) - Indické nízkonákladové aerolínie Go First požiadali o ochranu pred bankrotom. Ako dôvod svojich komplikácií uviedla firma problematické motory od amerického dodávateľa, v dôsledku ktorých musela uzemniť 25 lietadiel, približne polovicu z celkového počtu. Informovala o tom agentúra AFP.



Do problémov sa spoločnosť, ktorá sa na indickom leteckom trhu podieľala zhruba 7 %, dostala v dôsledku sporu s firmou Pratt & Whitney, exkluzívnym dodávateľom leteckých motorov pre jej flotilu lietadiel Airbus A320neo. Go First už v utorok (2. 5.) uviedla, že spory ju pre pokles tržieb a dodatočné náklady stáli doteraz zhruba 1,32 miliardy USD (1,2 miliardy eur). Zároveň oznámila, že od 3. mája na tri dni pozastavuje všetky lety.



V indickom leteckom sektore je silná konkurencia. Práve jej tlak spolu s vysokými dlhmi a v niektorých prípadoch slabým manažmentom viedol ku krachu niektorých domácich aerolínií. V roku 2019 skrachovala letecká spoločnosť Jet Airways, ktorej dlh dosiahol 1,2 miliardy USD. O prácu vtedy prišlo zhruba 20.000 zamestnancov. Sedem rokov predtým ukončila činnosť spoločnosť Kingfisher Airlines, keď nebola schopná splatiť štátnym bankám úvery za milióny dolárov.



(1 EUR = 1,0965 USD)