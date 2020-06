Bratislava 30. júna (TASR) – Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) rozširuje portál o doprave aj o železnice, v prípade rýchlostných ciest dopĺňa údaje o prínosoch projektov. Slovensko podľa inštitútu prehnane spája očakávania riešení problémov v doprave a v zaostávaní niektorých regiónov s novými rýchlostnými cestami.



Preťažené cesty v okolí najväčších miest, najmä Bratislavy, Žiliny, Prešova, Košíc, ale aj Kežmarku či Sabinova, by mohla podľa INEKO odľahčiť väčšia ponuka vlakov s nadväzujúcimi autobusmi a cestovaním na jeden lístok a lepším využívaním pozemkov Železníc Slovenskej republiky pri staniciach v regiónoch na legálne parkovanie cestujúcich.



„Väčšinou stačí lepšie využiť jestvujúce parametre železnice, niekde by pomohla modernizácia zanedbaných tratí skracujúca cestovné časy," konštatuje inštitút.



Na iných miestach by bol podľa INEKO vhodným a dostupným riešením obchvat jednej či dvoch obcí alebo úprava nebezpečných odbočení či rozšírenie úzkej cesty a dobudovanie prídavného pruhu v stúpaniach, ktorý umožní bezpečne predbehnúť pomalé vozidlá.



„Ak má rezort dopravy prinášať lepšie výsledky, potrebuje prekonať zlé stereotypy. A viac dbať na spoločenskú efektívnosť chystaných projektov. Musí sa skončiť éra, v ktorej boli prostriedky – eurofondy, nové rýchlostné cesty, nové vlaky či modernizácia železničných tratí – povýšené na ciele," uviedol inštitút.



Začať by sa tak podľa neho mala éra hľadania riešení, ktoré prinesú najlepší pomer prínosov k nákladom a skoré zlepšenie dopravy vo všetkých regiónoch, ktoré to objektívne potrebujú.



INEKO poukázal na to, že doteraz boli, a ešte sú, stredobodom pozornosti veľké projekty jednotlivých firiem v rezorte dopravy. Tie podľa neho neprinášajú synergie, naopak neprimeranými požiadavkami si navzájom zvyšujú náklady.



„Interné i externé požiadavky nezriedka dvíhajú náročnosť a náklady stavieb neúmerne k malým dodatočným prínosom, no neexistuje účinný systém ich eliminácie. Preto je v SR nová infraštruktúra drahá a pribúda pomaly," tvrdí INEKO.



Už existujúce cesty a železnice na Slovensku pritom podľa inštitútu dlhodobo degradujú pre zanedbávajúcu údržbu a chýbajúce rekonštrukcie. „Tie si zaslúžia byť vôbec najväčšou prioritou v rezorte dopravy na najbližšie roky, kým sa dotiahne príprava najvýznamnejších projektov diaľnic D1 a D3 či efektívnejších projektov modernizácie železničných tratí," dodal.