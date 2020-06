Informácie k poškodenému násypu čaká rezort dopravy o niekoľko týždňov

Bratislava 19. júna (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR v súvislosti s násypom na D4 pri Jarovciach, ktorý poškodila búrka, požiadalo o ďalšie informácie. Čaká na posudok od geotechnika Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) a vyjadriť by sa k tomu mal aj koncesionár. Rezort dopravy predpokladá, že tieto informácie dostane počas niekoľkých týždňov.



Ako pre TASR dodal odbor komunikácie ministerstva dopravy, stavebno-technický posudok, na ktorý čaká špeciálny stavebný úrad, by mal byť rozšírený o riešenie situácie na násype, ktorá vznikla po búrke. Špeciálny stavebný úrad totiž bude rozhodovať o súlade s verejným záujmom, a teda o legalizácii stavby. A to na základe dokumentov o stavebnej a environmentálnej stránke tohto úseku. Zhotoviteľ tak má preukázať vhodnosť násypu.



Od januára sa v prípade úseku na D4 uskutočňuje konanie o dodatočnom povoľovaní stavby. Podľa ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina) ide o čiernu stavbu, pretože nie je v súlade so stavebným povolením a stavebným projektom. Na to, aby mohlo byť vydané dodatočné stavebné povolenie, musia byť splnené dve podmienky. Stavba musí byť bezpečná z hľadiska statiky a druhou podmienkou je súlad so životným prostredím. Generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií rezortu dopravy Peter Varga začiatkom júna priblížil, že koncesionár zatiaľ doložil prvé posudky, podľa ktorých stavba po stavebno-technickej stránke spĺňa kritériá.



"Napriek tomu, že tam bol použitý nevhodný materiál, stavba je postavená tak, že to nebráni tomu, aby bola neskôr uvedená do užívania. Inými slovami to znamená - netreba ju odstrániť ako celok," poznamenal prednedávnom Varga. Zároveň však podľa jeho slov platí, že v niektorých častiach úseku parametre presahujú normou stanovené hranice a časť násypu bude musieť stavebník opraviť.



Zhotoviteľ sa domnieva, že násyp spĺňa všetky požiadavky na životné prostredie, konštrukciu a životnosť. "Počas posledných desiatich mesiacov sa násyp v Jarovciach podrobil rozsiahlemu a dôslednému testovaniu miestnymi a medzinárodnými nezávislými odborníkmi," podotkla spoločnosť D4R7 Construction. Odstránenie násypu by zároveň podľa nej malo za následok "zbytočné lokálne vplyvy na životné prostredie". Zhotoviteľ navyše poukázal na to, že ak by sa násyp odstránil, materiál by sa musel niekde uskladniť.



Jarovce v nedeľu (14. 6.) zastihla silná búrka. Portál imeteo.sk informoval o tom, že počas nej spadlo až 115,6 milimetra zrážok. "To je akoby ste vyliali 115 litrov vody na štvorcový meter pôdy," spresnil portál. V Jarovciach boli po búrke zaplavené ulice, pivnice i záhrady.



Skutočnosť, že došlo k erózii na násype pri Jarovciach, potvrdil rezort dopravy aj hlavný zhotoviteľ projektu nultého bratislavského obchvatu. "Áno, môžeme potvrdiť, že došlo k erózii na násype pri Jarovciach, ale pri výstavbe diaľnice je to úplne bežné a nebude to mať žiadny vplyv na integritu násypu. Momentálne boli práce na tomto úseku pozastavené. Násyp bude opravený pri jeho dokončovaní," uistila spoločnosť.