Írske aerolínie Aer Lingus plánujú zrušiť do 500 pracovných miest

Dublin 19. júna (TASR) - Írska letecká spoločnosť Aer Lingus plánuje zrušiť do 500 pracovných miest. Prepúšťanie je reakciou na kolaps leteckej dopravy, ku ktorému došlo v dôsledku vládnych karanténnych opatrení po rozšírení nového koronavírusu.



Aerolínie patriace do skupiny IAG, ktorá okrem írskych aerolínií kontroluje aj British Airways či španielsku Iberiu, v piatok uviedli, že informovali ministra práce o plánovanom zrušení do 500 pracovných pozícií. Aer Lingus zamestnáva zhruba 4500 ľudí.



Firma dodala, že koronakríza má na letecký priemysel "katastrofálny vplyv" a ona sama funguje momentálne na menej než 5 % svojej kapacity. Podľa Aer Lingus situáciu ešte zhoršuje nariadenie írskej vlády, podľa ktorého všetci cestujúci prichádzajúci do Írska musia ísť povinne do 14-dňovej karantény. Nepomáha ani fakt, že írska vláda naďalej odporúča cestovanie iba v nevyhnutnom prípade. "Írsko neurobilo také kroky, ako iné európske krajiny, ktoré dopravné služby postupne obnovili," uviedlo vedenie aerolínií.



Aer Lingus však nie je jedinou spoločnosťou v rámci IAG, ktorá oznámila nepopulárne kroky v dôsledku pandémie nového koronavírusu. British Airways informovali, že musia zrušiť 12.000 pracovných miest a rakúska nízkonákladová spoločnosť Level Europe v týchto dňoch oznámila, že sa rozhodla vyhlásiť insolventnosť.