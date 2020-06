Jeden z investorov Lufthansy ohrozuje záchranný balík od vlády

Frankfurt nad Mohanom 17. júna (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa v stredu varovala, že jeden z jej investorov, miliardár Heinz Hermann Thiele, môže zablokovať záchranný balík v hodnote 9 miliárd eur, na ktorom sa dohodla s vládou.



Na budúci týždeň sa koná valné zhromaždenie akcionárov a predstavenstvo leteckej skupiny očakáva na ňom slabú účasť. Má preto obavy z kolapsu záchranného balíka po nedávnych verejných vyhláseniach Thieleho, najväčšieho akcionára jednotlivca.



"Správna rada preto naliehavo vyzýva všetkých akcionárov, aby uplatnili svoje hlasovacie práva," dodala spoločnosť. Na schválenie záchranného plánu je totiž potrebná jednoduchá väčšina (tesne nad 50 %) hlasov, ale nižšia účasť zvyšuje túto hranicu na schválenie na dve tretiny. Pred dvoma týždňami generálny riaditeľ leteckej skupiny Carsten Spohr povedal, že je "presvedčený, že za opatrenia bude hlasovať väčšina".



Plány na záchranu skupiny pred kolapsom v dôsledku pandémie nového koronavírusu počítajú s tým, že vláda výmenou za finančnú pomoc získa v aerolíniách 20 % podiel a opciou na jeho zvýšenie o ďalších 5 % plus jednu akciu na zablokovanie nepriateľských prevzatí.



Thiele, miliardár zo železničného priemyslu, pre denník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) uviedol, že v uplynulých týždňoch zvýšil svoj podiel v leteckej spoločnosti na 15 %. Tvrdil síce, že toto zvýšenie "nie je signálom, že bude hlasovať proti čomukoľvek na valnom zhromaždení", ale jeho kroky vyvolávajú otázniky.



Thiele v marci oznámil, že má 10 % podiel v Luthanse, čo z neho robí najväčšieho investora jednotlivca. Povedal tiež, že šéfovia leteckej spoločností "mohli vyjednávať s Berlínom tvrdšie" o záchrannom balíku.



"Nie všetky možnosti boli vyčerpané predtým, ako sa rozhodli rozriediť podiely existujúcich investorov, aby sa vytvoril priestor pre vládu v Berlíne," poznamenal Thiele. "Je možné, že môžeme diskutovať a vyjasniť si, kde je ešte stále priestor na manévrovanie pred stretnutím 25. júna," dodal.



Thiele poukázal pitom na ďalšie európske letecké spoločnosti, ako sú Air France-KLM, ktoré dostali štátnu pomoc skôr vo forme úverov ako finančnej pomoci za podiel vlády.



Keďže v rámci záchranného plánu tak získajú v dozornej rade miesto zástupcovia vlády, môže dôjsť k sťaženiu alebo dokonca zablokovaniu potrebnej ráznej reštrukturalizácie, ktorá by mala zahŕňať aj zníženie počtu pracovných miest, argumentoval Thiele.



Letecká skupina už varovala, že bude musieť zrušiť 22.000 pracovných miest na plný úväzok zo 135.000 na celom svete, pretože očakáva, že dopyt zostane v nasledujúcich rokoch hlboko pod úrovňou pred pandémiou.



Ale bez pomoci od vlády by Lufthansa musela požiadať o ochranu pred veriteľmi, ak by sa okamžite nenašlo iné riešenie, uviedla spoločnosť.