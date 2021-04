Kampaň Do práce na bicykli je aj o dátach pre lepšie rozhodovanie

Bratislava 17. apríla (TASR) – Kampaň Do práce na bicykli nie je len o súťaživosti, ale umožní aj zber dát pre lepšie rozhodovanie. Počas štvrtkového (15. 4.) livestreamu na sociálnej sieti to uviedol minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Národný cyklokoordinátor Peter Klučka priblížil, že kampaň umožňuje získať údaje o pohybe cyklistov v mestách, čo je dobré pre jednotlivých primátorov a starostov. Pre nich tak môže byť táto kampaň prínosom, aby mohli získavať údaje a uchádzať sa o kvalitnejšie projekty. "Tam, kde je dopyt po cyklodoprave, cyklotrase, tak tam vieme potom dať viac zdrojov," skonštatoval Doležal.



Celonárodná kampaň Do práce na bicykli 2021 sa tento rok presunie z tradičného mesiaca máj na jún z dôvodu stálejšieho počasia. Registrácia samospráv bola spustená 1. apríla, pridať sa budú môcť do 21. mája. Registrácia súťažných družstiev bude otvorená do 7. júna. Súťažiaci si potom budú počas celého júna zaznamenávať počty najazdených kilometrov na bicykli, chôdzou alebo verejnou osobnou dopravou.