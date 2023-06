Kompetentní pripravujú konkrétne kroky na zlepšenie stavu železníc

Bratislava 21. júna (TASR) - Kompetentní pripravujú konkrétne kroky na zlepšenie stavu slovenských železníc. Vyplynulo to z utorkového (20. 6.) druhého kola rokovania tzv. okrúhleho stola, na ktorom sa zúčastnili predstavitelia a zástupcovia Odborovej asociácie výpravcov a dispečerov (OAVD), Federácie strojvodcov (FS) SR, Ministerstva dopravy (MD) SR, Kancelárie prezidenta SR, Generálneho riaditeľstva (GR) Železníc SR (ŽSR), GR Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), GR ZSSK - Cargo a Asociácie železničných dopravcov Slovenska (AROS).



Cieľom stretnutia bolo zadefinovania udržateľnosti a následného rozvoja železničnej dopravy a jej financovania. Dôvodom bol fakt, že "zástupcom zamestnancov nie je súčasný stav v železničnom sektore ľahostajný". "Z tohto dôvodu chceme byť informovaní o návrhoch štátneho rozpočtu na rok 2024," povedal Jozef Chovanec, prezident OAVD.



Jedným z kľúčových bodov, o ktoré sa odbory spolu so zamestnávateľmi v železničnom sektore snažia, je zaistiť bezpečnosť železníc v SR. "Železnica je stále jedným z najbezpečnejších spôsobov prepravy a chceme, aby to tak aj ostalo. Preto apeluje na nutnosť zlepšenia stavu železničnej infraštruktúry po tom, ako došlo na našich železniciach v posledných mesiacoch k viacerým incidentom," podčiarkol Patrik Benka, výkonný riaditeľ AROS.



Ako reakciu a záujem riešiť uvedený problém zverejnili ŽSR na základe dohody z prvého kola okrúhleho stola na svojom webe zoznam prednostných opráv vedúcich k zlepšeniu stavu železničnej infraštruktúry a servisných zariadení v roku 2023. "Zverejnené činnosti na webe predstavujú tie problémy, ktoré je nutné ihneď riešiť, s plánom ich realizácie do konca tohto roka," zdôraznil Chovanec.



Podľa slov Viery Šoltysovej, generálnej riaditeľky sekcie rozpočtu a financovania MD SR, ministerstvo plánuje na budúce obdobie pripraviť paragrafové znenie zákona o financovaní dopravnej infraštruktúry.



Železničiari na stretnutí taktiež poukázali na nutnosť riešenia problematiky podpory nákladnej železničnej dopravy. "Považujeme za nutné riešiť možnosti nastavenia stredoškolského vzdelávania zameraného na výchovu profesií potrebných na zabezpečenie železničnej dopravy a jej finančné krytie," upozornil prezident FS SR Dušan Kaša.



"Chceme veriť, že sa zmení financovanie v železničnom sektore a príde doba keď sa Slovensko vyrovná okolitým štátom vo fungovaní železníc. My, odborári OAVD a FS SR, veríme, že sme malou mierou prispeli k zlepšeniu stavu železničnej infraštruktúry a pochopeniu kompetentných o potrebe systémového financovania a podpory ekologickej dopravy v SR," dodal Chovanec.