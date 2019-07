Obchvat Prešova by mal byť hotový na jar 2023

Daný úsek považuje spoločnosť Váhostav, ktorá sa podieľa na stavbe obchvatu, za štandardný a obdobný tým, ktoré už v minulosti stavala.

Bratislava 30. júla (TASR) – Konzorcium v zložení Váhostav-SK a TuCon môže garantovať, že za cenu, ktorú ponúklo v súťaži, obchvat Prešova postaví. Uviedol to pre TASR mediálny zástupca spoločnosti Váhostav-SK Tomáš Halán s tým, že o nové zákazky sa spoločnosť zaujíma aj preto, aby naďalej dokázala plniť záväzky zo schváleného reštrukturalizačného plánu. Reagoval tým na kritiku opozičného hnutia OĽaNO.



"Cena, ktorú konzorcium ponúklo, je reálna. Ak sa pozriete na ponuky uchádzačov, ktorí skončili na druhom a treťom mieste, tak rozdiely v ich cenách sú malé. Je to približne 700 000 eur. Konzorcium môže garantovať, že za túto sumu obchvat Prešova postaví," poznamenal Halán s tým, že ide o vyjadrenia politikov, ktoré budú pravdepodobne s blížiacimi sa voľbami čoraz častejšie.



Zároveň skonštatoval, že Váhostav pravidelne sleduje aktuálne ponuky investorov z verejného aj súkromného sektora a do súťaží sa zapája.



"V prípade, že bude vyhlásené verejné obstarávanie na rôzne dopravné stavby, spoločnosť Váhostav-SK predloží do súťaže svoju ponuku. O nové zákazky sa spoločnosť zaujíma aj preto, aby naďalej dokázala riadne a včas splniť si všetky svoje záväzky zo schváleného reštrukturalizačného plánu," podotkol mediálny zástupca. Zdôraznil, že spoločnosť si ich riadne plní.



Daný úsek považuje Váhostav za štandardný a obdobný tým, ktoré už v minulosti staval. Spoločnosť pri výstavbe využije svoje vlastné kapacity aj všetky dostupné technologické postupy. "Spoločnosť Váhostav-SK má ako jedna z mála firiem na Slovensku, na rozdiel od väčšiny zahraničných firiem podnikajúcich u nás, vlastné pracovné a technické vybavenie a zázemie na realizáciu podobných stavieb," zdôraznil Halán.



Odbor komunikácie rezortu dopravy súčasne uviedol, že neexistuje zákonná možnosť alebo dôvod, prečo firmu vylúčiť z tejto súťaže. "Konzorcium Váhostav-SK a TuCon vzišlo ako zhotoviteľ prvej etapy severného obchvatu Prešova z transparentnej verejnej súťaže," podotklo ministerstvo.



Nový úsek rýchlostnej cesty R4 má byť dlhý 4,3 kilometra, súčasťou je aj tunel Bikoš s dĺžkou 1,1 kilometra. Nateraz sa podľa mediálneho zástupcu spoločnosti nepredpokladá, že by sa na danom úseku vyskytli nepredvídateľné udalosti, a predpokladaný termín výstavby 1340 dní by tak mal byť dodržaný.



Slávnostným poklepaním základného kameňa ministrom dopravy a výstavby Árpádom Érsekom (Most-Híd), generálnym riaditeľom Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Jánom Ďurišinom a ďalšími hosťami sa dnes pri Prešove začala výstavba rýchlostnej cesty R4 Prešov, severný obchvat, prvá etapa.



Rýchlostná cesta má byť dokončená na jar v roku 2023. Zhotoviteľom úseku je združenie firiem Váhostav-SK a TuCon, ktoré vyhrali súťaž s najnižšou cenou 142 876 816 eur.



OĽaNO ocenilo začiatok výstavby obchvatu Prešova, kritizuje však výber zhotoviteľa. Podľa poslanca hnutia OĽaNO Jána Marosza je zarážajúce, že sa do výstavby púšťa firma Váhostav. Podľa neho totiž ide o firmu, "ktorá ešte nedávno nevyplatila stovkám subdodávateľov desiatky miliónov eur a napokon ju z problémov dostával štát".