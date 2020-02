Koronavírus pripraví letecké spoločnosti o miliardy eur

Montreal/Frankfurt nad Mohanom 15. februára (TASR) – Koronavírus má výrazný vplyv aj na leteckú dopravu. Aerolínie musia počítať s miliardovými výpadkami tržieb. Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo (ICAO) odhaduje, že v 1. kvartáli pôjde o sumu 4 až 5 miliárd USD (3,69 až 4,61 miliardy eur). Dôsledky tak budú podľa prvého odhadu ICAO horšie než počas epidémie SARS v roku 2003.



Letecké spoločnosti medzičasom zredukovali ponuky letov do Číny o 80 %, kým nemecké aerolínie ponúkajú o 40 % menej medzinárodných letov. Približne 70 spoločností úplne zrušilo lety do Číny, ďalších 50 ponuku okresalo.



ICAO uvádza, že letecké spoločnosti pôvodne plánovali v 1. kvartáli zvýšiť lety do Číny o 9 %. Vzhľadom na koronavírus sa však v rovnakom období počíta s poklesom o 41 %, čo zodpovedá až 19,6 milióna cestujúcich.



Organizácia dodáva, že v odhadoch nie sú zohľadnené nákladné ani vnútroštátne lety, ako aj spojenia do Hongkongu, Macaa alebo Taiwanu. Miliardové straty na tržbách sa v Japonsku a Thajsku očakávajú aj pre výpadok ciest čínskych turistov.



Aerolínie skupiny Lufthansa, škandinávske SAS a Finnair v piatok (14. 2.) ohlásili predĺženie výluky v ponuke letov. Spoločnosti nebudú lietať do Číny minimálne do 28. marca, keď sa končí platnosť zimného letového plánu. Spočiatku plánovali výluku len do konca februára. Finnair a skupina Lufthansa navyše oznámili, že v dôsledku slabého dopytu obmedzia lety do Hongkongu. Spoločnosť Swiss, dcéra Lufthansy, mieni na marcové lety do Hongkongu používať menšie lietadlá.