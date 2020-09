Košice budú mať nové linky na letiská Liverpool a Doncaster Sheffield

Košice 2. septembra (TASR) – Košiciam najnovšie pribudnú dve letecké spojenia s oblasťou severného Anglicka. Spoločnosť Ryanair ohlásila od 25. októbra spustenie novej linky Košice – Liverpool a aerolínie Wizz Air sa od 23. októbra vracajú k spojeniu na letisko Doncaster Sheffield. Informovalo o tom v stredu košické letisko.



Spoločnosť Ryanair bude prevádzkovať lety medzi východom Slovenska a letiskom Johna Lennona dvakrát týždenne lietadlom typu Boeing 737-800 s kapacitou 189 sedadiel. Odlety z Košíc sú plánované vždy v stredu o 20:15 a v nedeľu o 11:15. Z Košíc sa do Liverpoolu predtým nikdy priamo nelietalo. Na letisko Doncaster Sheffield sa bude lietať v pondelok a piatok.



Podľa košického letiska región severného Anglicka dlhodobo figuroval v jeho strategických plánoch. „Doncaster Sheffiled je overená a úspešná linka, na ktorú sa Wizz Air vráti po dvaapolročnej prestávke. Veľmi sa tešíme spolupráci s Ryanairom na úplne novej linke do Liverpoolu, ktorou sa otvára množstvo nových príležitostí pre cestujúcich z východného Slovenska i severného Anglicka. Je veľkým úspechom, že napriek extrémne zložitej situácii v leteckej doprave sa nám darí zlepšovať leteckú dostupnosť Košíc a celého regiónu východného Slovenska," uviedol výkonný riaditeľ Letiska Košice Michael Tmej.



Po tom, ako došlo k uvoľneniu opatrení prijatých na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19, už do Košíc lietajú České aerolínie z Prahy, Austrian Airlines z Viedne, Wizzair z letiska Londýn – Luton a Ryanair z letiska Londýn – Stansted a z Prahy. Obnovenie ostatných leteckých spojení Eurowings z Düsseldorfu a LOT Poľských aerolínií z Varšavy závisí od rozhodnutia týchto leteckých spoločností.



Pre všetky letecké spoločnosti platia všeobecne platné pravidlá nosenia rúšok počas letu, dodržiavanie hygieny rúk a odstupov.