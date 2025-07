Košický dopravný podnik začína s modernizáciou deviatich električiek

Košice 7. júla (TASR) - Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) začína s modernizáciou obojsmerných električiek typu KT8D5. V uplynulých dňoch podpísal čiastkovú zmluvu o dielo na modernizáciu prvej z celkovo deviatich električiek. Informoval o tom v pondelok košický magistrát.



„Ide o prvú čiastkovú zmluvu uzavretú na základe rámcovej zmluvy na modernizáciu električiek, ktorú dopravný podnik uzavrel s pražskou spoločnosť Pragoimex a.s. ešte v septembri 2024 na 48 mesiacov. Celkový predpokladaný finančný objem predstavuje 16.130.790 eur bez DPH,“ oznámilo mesto.



Repasovanie električiek bude DPMK financovať z eurofondov. Celkové oprávnené výdavky sú podľa magistrátu vo výške 16.207.906 eur. Spoluúčasť DPMK je 56.600 eur, pričom zvyšok výdavkov pokryje nenávratný finančný príspevok. Projektový zámer schválila vlani Kooperačná rada Udržateľného mestského rozvoja (UMR) Košice.



„Po podpise zmluvy a oficiálnom spustení modernizácie električkovej trate Nad jazerom ide o ďalší krok k atraktívnejšej, kvalitnejšej a bezpečnejšej mestskej hromadnej doprave, ktorá je našim dlhodobým cieľom. Električky budú po návrate do Košíc vynovené, modernejšie, klimatizované a v stredovej časti aj nízkopodlažné,“ uviedol primátor Jaroslav Polaček. Mesto a DPMK podľa neho čakajú v najbližších mesiacoch investície za celkovo takmer 200 miliónov eur.



Generálny riaditeľ DPMK Roman Danko doplnil, že prvá zmodernizovaná električka by sa do Košíc mala vrátiť na jar 2026. Modernizácie ďalších vozidiel budú zazmluvňovať postupne. „Cena novej obojsmernej električky sa pohybuje na úrovni štyri milióny eur. Modernizácia jednej električky, ktorá znamená kompletnú obnovu vozidla, nás vyjde na zhruba 1,8 milióna eur. Za polovičnú sumu teda dostaneme vynovené električky, zvýšime komfort cestovania a ušetríme finančné prostriedky, ktoré môžeme využiť na ďalšie projekty a investície. Takouto rozsiahlou modernizáciou zároveň predĺžime životnosť týchto električiek o 20 rokov,“ skonštatoval. Staršie električky rovnakého typu podľa neho repasujú aj dopravné podniky v Prahe, Brne či Viedni. Dopravný podnik zároveň pripravuje kúpu desiatich nových jednosmerných nízkopodlažných električiek.



V rámci generálnej opravy a modernizácie kompletne vymenia pôvodné dvere a všetky sklá okien, nové budú aj podlahy či sedačky, interiérové osvetlenie vymenia za LED osvetlenie. Pribudne nový informačný, kamerový a odbavovací systém, klimatizácia, a doplnia sa bezpečnostné prvky v súlade so súčasne platnou legislatívou pre zvýšenie bezpečnosti a komfortu cestujúcich. Súčasťou bude aj celková oprava strechy, podvozkov a elektrovýzbroje vozidla, nové opláštenie vrátane izolácie či výmena schodov.