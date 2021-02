Ľavý most diaľničného mosta Podbanské začnú na jar stavať nanovo

Liptovský Hrádok 8. februára (TASR) – Ľavý most diaľničného mosta Podbanské na diaľnici D1 pri Liptovskom Hrádku na jar kompletne zbúrajú a na jeho mieste postavia nový. Po vydaní právoplatného stavebného povolenia to v pondelok avizoval minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina) na sociálnej sieti.



"Most Podbanské je v havarijnom stave a dlho znepríjemňoval život motoristom. Našťastie sa nám aj tu podarilo pohnúť veci vpred. Ešte koncom minulého roka Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vysúťažila zhotoviteľa a dnes už máme vydané právoplatné stavebné povolenie. Žiaľ, stavebné práce sa pre nepriaznivé počasie začnú až s príchodom jari," uviedol Doležal.



Po zverejnení výzvy na predkladanie ponúk firiem, ktoré by vyhotovili projekt a uskutočnili stavebné práce, predpokladala NDS celkovú hodnotu zákazky 3 285 250 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).