Košice 19. októbra (TASR) - Letecká spoločnosť Ryanair dočasne pozastavuje lety z Košíc do Prahy. Nateraz posledný let do hlavného mesta Českej republiky bol naplánovaný na pondelok. Pre TASR to za košické letisko potvrdila Karolína Linhartová s tým, že dôvodom je aktuálna situáciu okolo pandémie nového koronavírusu v susednej krajine.



„Lety Ryanairu do Londýna, a od 25. októbra aj do Liverpoolu, pokračujú,“ uviedla. V súčasnosti podľa jej slov oproti pôvodnému letovému plánu z Košíc nelietajú České aerolínie do Prahy, LOT Poľské aerolínie do Varšavy a Eurowings do Düsseldorfu. Iné letecké linky z Košíc zostávajú bez obmedzení a lietajú podľa naplánovaných časov.



Letisko Košice podľa Linhartovej zamestnancov pre koronakrízu neprepúšťalo. „Pracuje sa v značne okresanom režime, zamestnanci pracujú iba počas plánovaných odletov a inak sú doma vzhľadom na prekážky na strane zamestnávateľa. Letisko Košice na nich čerpá štátnu pomoc z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,“ dodala s tým, že košické letisko má 145 zamestnancov.