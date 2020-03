Letisko v Bratislave čaká na oficiálnu informáciu s dobou uzávery

Bratislava 12. marca (TASR) – Letisko M. R. Štefánika v Bratislave čaká na oficiálnu informáciu zo strany Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR o konkrétnom čase a dobe uzávery letiska. Následne bude informovať verejnosť a letisko sa uzatvorí. Pre TASR to uviedla hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.



"Rozhodnutie o uzávere letísk vydáva pre leteckých dopravcov Ministerstvo dopravy a výstavby SR prostredníctvom správy NOTAM," priblížila Ševčíková. Hneď, ako dostane letisko informáciu od rezortu dopravy o vydaní NOTAM-u s konkrétnym časom uzávery, informuje o tom verejnosť a letisko bude uzatvorené.



Letisko Poprad-Tatry uviedlo, že vo štvrtok obdržalo informáciu o rozhodnutí Ústredného krízového štábu SR o uzatvorení medzinárodných letísk na Slovensku prostredníctvom tlačového brífingu. "Príslušným rozhodnutím sa vedenie letiska dôsledne zaoberá a následne budú prijaté opatrenia," uviedlo letisko v stanovisku pre TASR.



O konkrétnom dosahu na letisko je zatiaľ podľa Ševčíkovej predčasné hovoriť. "Počas najbližších 14 dní je z Letiska M. R. Štefánika naplánovaných 163 príletov a 161 odletov pravidelných a charterových liniek, bez zarátania privátnych liniek a cargo dopravy," poznamenala.



Ako dodala, bratislavské letisko zatiaľ ešte nikdy v histórii nebolo dlhodobo uzatvorené. Plánuje sa však 11-dňová úplná uzávera letiska v období od 21. apríla do 1. mája 2020 z dôvodu rekonštrukcie vzletovo-pristávacích dráh, počas ktorej nebudú v prevádzke žiadne lety z Bratislavy a do nej.



Všetky tri medzinárodné letiská na Slovensku budú pre osobnú dopravu uzavreté z dôvodu šírenia nákazy novým koronavírusom. Zavedú sa aj dočasné hraničné kontroly. Obmedzená bude medzinárodná i vnútroštátna vlaková a autobusová preprava. Dopravné obmedzenia sa netýkajú dovozu a zásobovania. Informovali o tom premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) a ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) po zasadnutí ústredného krízového štábu.