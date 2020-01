Letisko v Bratislave vybavilo vlani 2,29 milióna cestujúcich

Bratislava 23. januára (TASR) – Letisko M. R. Štefánika vybavilo v roku 2019 spolu na prílete a odlete 2.290.242 cestujúcich, čo je druhý najvyšší počet v jeho histórii. Dvojmiliónovú hranicu cestujúcich prekonalo letisko štvrtýkrát. Vlani sa na letisku uskutočnilo 28.745 letov, spolu odletov aj pristátí. Informovala o tom hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková s tým, že najviac cestujúcich smerovalo do Londýna, Antalye, Dublinu, Kyjeva a Moskvy.



"V roku 2019 sme zaznamenali historický rekord v počte vybavených cestujúcich na pravidelných linkách, ktoré využilo viac ako 1,88 milióna cestujúcich," priblížil generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika Jozef Pojedinec. Podľa neho sa o to pričinili všetky pravidelné linky, ale predovšetkým tie najobsadenejšie. Medzi tie v minulom roku patrili okrem liniek do Londýna tiež pravidelné lety do Antalye v Turecku, ale aj denné lety do Moskvy a z nej či lety do všetkých destinácií na Ukrajine.



V porovnaní s historicky najsilnejším rokom 2018 zaznamenalo letisko o 2470 cestujúcich menej. "Žiaľ, v dôsledku uzemnenia lietadiel typu Boeing 737 Max obsluhovali v letnej sezóne dovolenkové charterové lety lietadlá s menšou kapacitou a pocítili sme aj dosahy ukončenia prevádzky liniek do Prahy a Košíc. Nebyť týchto dvoch faktorov, vlaňajší historický rekord by sme pravdepodobne prekonali o niekoľko desaťtisíc cestujúcich," zhodnotil Pojedinec.



Pravidelné linky zabezpečovalo v roku 2019 na letisku sedem leteckých spoločností, a to Air Cairo, Cyprus Airways, flydubai, Pobeda, Ryanair, Smartwings, Wizz Air. Prevádzkovali 47 pravidelných letov do 41 destinácií v 18 krajinách. Hovorkyňa doplnila, že v minulom roku začal pravidelné linky z Bratislavy do Larnaky na Cypre lietať nový dopravca Cyprus Airways, Wizz Air zároveň otvoril v novembri 2019 novú linku do Odesy na Ukrajine a Smartwings začal vlani po prvý raz ponúkať pre individuálnych záujemcov pravidelné lety do Antalye.



Najviac cestujúcich prepravil z Bratislavy vlani dopravca Ryanair, následne Smartwings, Wizz Air, Pobeda a flydubai. V roku 2019 bolo zároveň na letisku vybavených 20.449 ton leteckého nákladu. Najviac cestujúcich prešlo letiskom 31. júla 2019, keď bolo na prílete a odlete odbavených 13.387 cestujúcich.



Ševčíková zároveň dodala, že v roku 2020 sa na letisku v Bratislave rozšíri ponuka letov na Rodos a Korfu, kam otvorí nové pravidelné letecké linky dopravca Cyprus Airways. Rovnako, ako do Larnaky na Cypre, aj na Rodos a Korfu bude lietať v letnom období od júna do septembra. Novú leteckú linku ohlásil aj dopravca Wizz Air, ktorý plánuje spojiť Bratislavu s Petrohradom štyrikrát týždenne od 1. júna. Dopravca Ryanair obnoví od 3. júla pravidelnú linku do španielskej Barcelony-Girony a viac letov na Malorku, Korfu a do Burgasu pridal aj Smartwings.