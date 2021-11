Viac ako 55.000 cestujúcich vybavilo v októbri bratislavské letisko

Bratislava 18. novembra (TASR) - Letisko v Bratislave vybavilo počas tohtoročného októbra 54.566 cestujúcich. Oproti októbru minulého roka predstavujú aktuálne výsledky nárast o 450 %. Vlani v októbri prešlo letiskom necelých 10.000 cestujúcich. Letiskový personál zároveň vybavil v tomto období 1878 letov. Informovala o tom hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Zuzana Drobová.



V októbri letisko vybavilo najviac cestujúcich na spojeniach z/do Londýna, Kyjeva a Bruselu. Sieť pravidelných spojení v októbri tvorilo 23 liniek. "Na konci mesiaca vstúpil do platnosti zimný letový poriadok, v ktorom do ponuky oproti letu pribudli nové destinácie Dubaj, Kodaň a Lanzarote, obnovené sú aj lety do Eindhovenu, Milána a Solúna/Thessaloniki," uviedol generálny riaditeľ letiska Dušan Keketi.



V septembri tohto roka cestovalo z letiska 69.721 pasažierov, ktorí najčastejšie smerovali do Londýna, Kyjeva a Antalye. Zároveň sa v septembri uskutočnilo 2171 letov, čo predstavovalo o 46 % viac ako v septembri minulého roka a v tomto roku to bol tretí najvyšší mesačný počet letov. Od začiatku roka letisko vybavilo 388.496 cestujúcich, čo predstavuje 99 % objemu za rovnaké obdobie minulého roka.