Letisko Viedeň-Schwechat dostalo viac času na výstavbu tretej dráhy

Viedeň 29. mája (TASR) - Letisko Viedeň-Schwechat dostalo viac času na výstavbu tretej štartovacej a pristávacej dráhy. Vláda spolkovej krajiny Dolné Rakúsko ako orgán zodpovedajúci za posúdenie dopadov projektu na životné prostredie v pondelok oznámila, že vyhovela žiadosti letiska o predĺženie príslušných povolení do konca júna 2033. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Zatiaľ nie je jasné, kedy sa začne so stavebnými prácami, letisko však potvrdilo, že realizáciu projektu považuje za prioritu. Výstavbu tretej dráhy teraz možno naplánovať tak, aby bola ekonomicky efektívna a realisticky zohľadnila vývoj počtu letov, uviedla spoločnosť.



Výstavbu tretej štartovacej a pristávacej dráhy medzinárodného letiska Viedeň-Schwechat povolil v marci 2018 rakúsky Spolkový správny súd. Súhlas podmienil splnením prísnych podmienok v oblasti úrovne hluku z leteckej dopravy, koncentrácie emisií skleníkových plynov alebo prašnosti z výstavby. Prevádzkovateľ letiska musí tiež garantovať, že sa počas maximálne piatich rokov po uvedení novej dráhy do prevádzky dosiahne neutralita letiska v oblasti emisií oxidu uhličitého.