Lodná doprava cez najrušnejší prieplav v Nemecku vlani klesla

Kiel 19. marca (TASR) - Kielský prieplav v Nemecku, najfrekventovanejšia umelá vodná cesta na svete, zaznamenal v minulom roku 2024 pokles dopravy v dôsledku geopolitických kríz. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Heiko Böschen z nemeckej spolkovej správy vodných ciest a lodnej dopravy v stredu pri prezentácii výročnej správy uviedol, že celková tonáž prepravená cez prieplav sa minulý rok znížila o 2,1 % na 75,6 milióna ton.



Umelá vodná cesta medzi Brunsbüttelom pri Severnom mori a Kielom pri Baltskom mori ponúka lodiam možnosť obísť Dánsko. V porovnaní s inými umelými vodnými cestami, ako je Panamský prieplav alebo Suezský prieplav, je tam väčšia premávka pokiaľ ide o počet lodí, hoci celková tonáž je oveľa menšia.



Celkovo túto trasu v roku 2024 využilo približne 24.866 lodí, čo predstavuje pokles o 6,73 % z 26.659 v predchádzajúcom roku. "Súčasné krízy majú vplyv na obchodné cesty, tok a množstvo tovaru," povedal Böschen.



Obzvlášť prudko klesla doprava z Ruska cez prieplav, odkedy Moskva vo februári 2022 spustila rozsiahlu inváziu na Ukrajinu. Konkrétne, objem tovaru smerujúceho do a z ruských prístavov cez Kielský prieplav sa znížil zo 14,2 milióna ton v roku 2021 na 2,3 milióna ton v roku 2024.



Napriek poklesu dopravy sa v roku 2024 investovalo do obnovy a rozšírenia prieplavu rekordných 297 miliónov eur. Očakáva sa, že projekt výstavby dvoch malých plavebných komôr v Kieli potrvá do nasledujúceho desaťročia.