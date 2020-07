Lufthansa oznámila ďalšie prepúšťanie, tentoraz v administratíve

Frankfurt nad Mohanom 7. júla (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa oznámila v utorok ďalší balík reštrukturalizačných opatrení v rámci boja s dôsledkami pandémie nového koronavírusu. Zahŕňa aj zníženie počtu pozícií vo vedení o 20 % a zníženie počtu pracovných miest v administratíve o 1000.



Lufthansa uviedla, že zredukuje tiež objem investícií do nových lietadiel na polovicu. Finančný plán umožňuje totiž Lufthanse kúpiť až 80 nových lietadiel do roku 2023.



Akcionári Lufthansy minulý mesiac podporili vládny záchranný program vo výške 9 miliárd eur, čím pomohli zabezpečiť budúcnosť najväčšej nemeckej leteckej spoločnosti po tom, ako ju pandémia a cestovné blokády priviedli takmer na pokraj kolapsu.



Lufthansa sa už začiatkom apríla rozhodla znížiť svoju flotilu o 100 lietadiel a neobnoviť prevádzku nízkonákladovej dcéry Germanwings.



V utorok uviedla tiež, že chce čo najrýchlejšie zredukovať vládne pôžičky a podiely na vlastnom imaní, aby predišla zvýšeniu poplatkov z úrokov, čo by to znamenalo ďalšiu záťaž pre spoločnosť, ktorá potrebuje znížiť náklady.



Lufthansa, ktorá zamestnáva približne 138.000 ľudí, zopakovala, že v aktuálnej situácii má nadbytok 22.000 pracovných miest na plný úväzok. Dodala však, že by sa podľa možnosti chcela vyhnúť nútenému prepúšťaniu.



Za týmto účelom sa snaží dosiahnuť dohodu s odborovými zväzmi, ale zatiaľ sa dohodla len so zväzom UFO, ktorý zastupuje nemeckých palubných sprievodcov.