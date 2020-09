Lufthansa výraznejšie zníži počet lietadiel aj zamestnancov

Frankfurt nad Mohanom 21. septembra (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa ohlásila drastickejšie škrty, než oznámila. Výraznejšie zníži počet lietadiel globálnej flotily aj počet zamestnancov.



Lufthansa v pondelok uviedla, že počet strojov v jej letke (aktuálne 760) klesne minimálne o 150. Aerolínie tiež prestanú prevádzkovať superjumbá A380 a znížia počet pracovných miest na plný úväzok o viac než o 22.000, ako predtým oznámili.



Lufthansa získala od vlády balík pomoci v hodnote 9 miliárd eur. Za to musela prenechať dve kreslá v dozornej rade nominantom nemeckej vlády. Aerolínie pôvodne ohlásili zníženie počtu strojov svojej letky len o 100.



Pokračujúce obmedzenia týkajúce sa dopravy, ktoré budú platiť až do konca roka, spôsobia, že Lufthansa ponúka v porovnaní s vlaňajšom len 30 % služieb. Aerolínie pôvodne dúfali, že do konca roka bude vo vzduchu aspoň polovica ich lietadiel.



Lietadlá Airbus A340-600 zostanú uzemnené alebo budú úplne odstránené z letky.



Pandémia nového koronavírusu sa výrazne negatívne dotkla predovšetkým lukratívnych diaľkových letov Lufthansy. Naopak, na operácie v oblasti nákladnej dopravy mala len minimálny vplyv.