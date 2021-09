Rezort dopravy chce prilákať nákladné vlaky s čínskym tovarom

Dobrá 28. septembra (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby SR pripravuje schému dotácií pre prepravu kontajnerov s tovarmi, smerujúcich do Európy z Číny po širokorozchodnej železničnej trati.



Snahou je pritom vyrovnať sa cenovo doprave nákladnými vlakmi, ktoré z Číny smerujú v čoraz väčšom počte po trase do Poľska. Štátny tajomník rezortu dopravy Jaroslav Kmeť o tom informoval počas utorkovej návštevy Terminálu kombinovanej dopravy Dobrá pri ukrajinských hraniciach.



„Plánujeme schému štátnej pomoci práve pre tieto čínske vlaky priamou dotáciou na jeden kontajner. Táto schéma je pripravená v stratégii intermodálnej dopravy, ktorú čoskoro predložíme do vlády. Na druhej strane chceme poskytovať aj zľavu zo železničnej dopravnej cesty tak, ako to teraz poskytujeme pre prepravy po železnici,“ uviedol Kmeť pre novinárov.



Dotácia na kontajner môže byť podľa neho 50 až 200 eur. Schéma štátnej pomoci by mohla byť platná od nového roka.



„Dokonca sme sa dohodli so spoločnosťami, ktoré zabezpečujú takúto prepravu na Slovensku, a tie sú ochotné spustiť zo svojich marží a prispieť 50 až 100 eur zo svojej strany. Na druhej strane, v pondelok (27. 9.) sme mali aj rokovania aj s čínskym veľvyslancom. Čínska strana pripravuje dotácie tak, aby sme boli konkurencieschopní voči Poľsku alebo Maďarsku,“ konštatoval štátny tajomník.



Terminál Dobrá je pripravený na prekládku tovarov vlakov zo širokorozchodnej trate z Číny, jeho kapacita je však v súčasnosti využívaná len na zhruba 1,5 percenta. Preprava po trase cez Bielorusko do Poľska aktuálne podľa prepravcov vychádza lacnejšie ako cez Ukrajinu na Slovensko. Podľa Kmeťa je potrebné vyrovnať sa cenou, ktorá by mala byť nižšia celkovo o 200 až 300 eur na kontajner.



„Veľkou príležitosťou sú vlaky z Číny, takzvaná Hodvábna cesta, ktorá zatiaľ nesmeruje cez Slovensko. Ten počet vlakov narástol za minulý rok o viac ako 50 percent, je ich 13.000 a cez Slovensko ich prejde len pár desiatok, čiže úlohou slovenskej vlády je dostať na tento terminál, na prekladisko v Dobrej, čo najviac vlakov, ktoré stoja pred poľskými Malaszewiczami, aby zarobili na nich aj slovenské spoločnosti, aj Železnice Slovenskej republiky,“ konštatoval Kmeť.



Väčšie využívanie železničnej cesty medzi Čínou, Kazachstanom, Ruskom, Ukrajinou a Slovenskom je pritom aj komplikovanou politickou otázkou. Podľa štátneho tajomníka sa preto do toho musia vložiť aj politici a dohodnúť a garantovať túto cestu cez všetky dané krajiny. Za neskromný cieľ do budúcna označil vybavenie tisíc vlakov ročne v Dobrej s tým, že kapacita terminálu je deväť vlakov denne.



Spolu s ním si prišli pozrieť terminál aj veľvyslanci Číny a Ukrajiny v SR. Aj čínsky veľvyslanec Sun Li-ťie si myslí, že terminál v Dobrej má veľkú perspektívu ďalšieho rozvoja. Uviedol však, že problém prepravy tovarov na Slovensko nemôže vyriešiť len samotná Čína, musia tak urobiť všetky dotknuté strany.



„Pokiaľ ide o čínsku, tá vyvinie maximálne úsilie, aby motivovala čínske spoločnosti, aby sa vybrali slovenskou cestou cez Dobrú. Budeme sa snažiť tento problém riešiť vo všetkých jeho líniách,“ povedal.



Martin Koubek zo spoločnosti Metrans, ktorá využíva terminál v Dobrej na prekládku tovarov, potvrdil, že hlavná príčina, prečo vlaky z Číny smerujú do Poľska, je ekonomická. Za konkurenčnú výhodu slovenského terminálu považuje rýchlosť prepravy.



„Ten dopravný úsek medzi Kazachstanom a Malaszewiczami je o niekoľko sto eur lacnejší ako cesta cez Ukrajinu na Slovensko. Druhý dôvod je, že najväčšiu spoločnosť, ktorá robí prepravu na Hodvábnej ceste - UTLC, vlastnia tri železničné spoločnosti – kazašská, ruská a bieloruská, takže, samozrejme, uprednostňuje toky cez Bielorusko,“ uviedol. Metrans pripravuje na október tranzit štyroch nákladných vlakov na Slovensko z Číny a naspäť.