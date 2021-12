Harmonogram železničných projektov bol zverejnený

Bratislava 4. decembra (TASR) - Ľudia by mali vedieť, kedy sa ktorá železničná trať bude rekonštruovať či modernizovať. Zistiť to môžu z Harmonogramu priorít v príprave a výstavbe železničnej infraštruktúry, ktorý v sobotu zverejnilo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR na svojom webe. Informoval o tom riaditeľ odboru komunikácie Ivan Rudolf.



"Sústredili sme sa na to, aby sme odstránili havarijné úseky a sanovali extrémne pomalé miesta. Veľká časť projektov sa preto týka riešenia trvalých alebo prechodných obmedzení traťových rýchlostí (POTR A TOTR), zvyšok sú modernizácie a zvyšovanie traťových rýchlostí," tvrdí minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Rezort sa rozhodol harmonogram zverejniť aj napriek tomu, že ešte musí prejsť medzirezortným pripomienkovým konaním. Doležala o to požiadali kolegovia na stredajšom rokovaní vlády (1. 12.), kedy bol z rokovania stiahnutý. "Materiál by na vládu ani nemusel ísť, chceme mu však dať väčšiu váhu. V uznesení sa totiž ukladá povinnosť ministrovi dopravy sa ním riadiť a ministrovi financií, aby naň vyčlenil financie v rámci možností štátneho rozpočtu," podotkol Doležal. To, že harmonogram pôjde do medzirezortného pripomienkového konania reálne podľa ministra nespôsobí žiadne problémy. "My totiž podľa neho postupujeme už teraz a na vládu ho opäť predložíme o pár týždňov," deklaroval.



Dokument vychádza podľa MDV z možností štátneho rozpočtu, financií z plánu obnovy či z operačných fondov Európskej únie určených na dopravu. Jeho cieľom je zlepšiť železničnú infraštruktúru a skvalitniť služby pre cestujúcich. Ročne pôjde na infraštruktúru 0,4 percenta HDP, čo na najbližších desať rokov predstavuje celkovo päť miliárd eur, uviedol rezort.