Prievidza prevezme vyvolané investície obchvatu

Prievidza 25. októbra (TASR) – Prievidza si prevezme do svojej správy vyvolané investície časti obchvatu mesta, ktorého výstavbu pripravuje Slovenská správa ciest (SSC). Zmluvu o budúcom bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok. Zároveň odobrili aj zmluvu o dočasnom prenechaní stavby do užívania mesta.



Zmluva o dočasnom prenechaní stavby do užívania mesta sa týka už vybudovanej časti obchvatu, 1. stavby 1. etapy. „Obsahom zmlúv je dočasná správa a údržba komunikácií mestom, a to z toho dôvodu, že pokiaľ nebude vybudovaný celý obchvat, tak táto cesta nebude zaradená do ciest prvej triedy, ale bude len účelovou komunikáciou," ozrejmil referent dopravy na Mestskom úrade v Prievidzi Roman Veselý.



Keďže SSC podľa neho robí údržbu a správu ciest prvej triedy, jej zámerom je odovzdať do dočasnej správy a údržby nedobudovaný obchvat. „Údržbu už vybudovanej časti obchvatu oficiálne doposiaľ nik nevykonával, no keďže sa bolo potrebné dostať do priemyselného parku, údržbu vykonávalo mesto," doplnil.



Platnosť zmluvy na údržbu dobudovanej časti obchvatu skončí vybudovaním druhej časti obchvatu, prípadne najneskôr do konca roku 2025.



„Mesto si v rámci druhej zmluvy zoberie do trvalého majetku všetky vyvolané investície k obchvatu. Ide o prístupové komunikácie k čistiarni odpadových vôd, chodníky, protihlukovú stenu, kanalizáciu a podobne. Ale tým, že sa vybuduje táto prvá a druhá stavba prvej etapy, tým sa skončí dočasná správa a údržba a mesto prevezme vyvolané investície do svojho trvalého majetku," vysvetlil ďalej Veselý.



SSC chce začať s výstavbou časti obchvatu Prievidze budúci rok. Náklady na 1. etapu 2. stavby cestného ťahu odhadla na 30,1 milióna eur. Obchvat má financovať z fondov Európskej únie, čo znamená, že dobudovať by ho mala do konca roka 2023 v nadväznosti na koniec programového obdobia. Výstavbou časti obchvatu v trase budúcej cesty I/64 sa podľa SSC doplní obchvatová komunikácia mesta o ďalší úsek, umožní sa tiež priame prepojenie z Bojníc na cestu I/9 a sčasti sa odľahčí centrum mesta o smery na Handlovú a na smer Nováky.



Prvý úsek stavby I/64 - obchvat Prievidza začala SSC - Investičná výstavba a správa ciest Žilina stavať v roku 2008. Zrealizovaný je však zatiaľ len od priemyselného parku v Prievidzi po kruhový objazd pri Bojniciach.