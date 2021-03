Rezort dopravy hľadá spôsoby, ako pomôcť dopravným podnikom

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 22. marca (TASR) – Ministerstvo dopravy naďalej tvrdí, že nemá zákonnú a ani finančnú možnosť, ako koronakrízou zasiahnutým mestským dopravným podnikom pomôcť. Uvedomuje si však vážnosť situácie, v akej sa ocitli, a preto niekoľko týždňov hľadá spôsoby a možnosti, ako ju riešiť. Pre TASR to uviedol hovorca rezortu dopravy Ivan Rudolf. Reagoval tak na informáciu, že od utorka (23. 3.) zástupcovia zamestnancov dopravných podnikov v Bratislave, Košiciach a Prešove vstupujú do štrajkovej pohotovosti.Ministerstvo vidí možný priestor v rámci pripravovanej schémy pomoci pre cestnú dopravu. Pre aktuálnu politickú situáciu sa však tieto návrhy nedostali na stôl koaličnej rady. "" uviedol Rudolf. Ministerstvo deklaruje, že si uvedomujeme, že verejná doprava je jedným zo základných pilierov, na ktorých funguje mestská mobilita. "" poznamenal Rudolf.Zástupcovia zamestnancov dopravných podnikov, ktoré prevádzkujú mestskú hromadnú dopravu (MHD) v mestách Bratislava, Košice a Prešov, vstupujú v utorok do štrajkovej pohotovosti. Chcú tak vyjadriť nesúhlas s tým, že štát doteraz finančne nepomohol ich podnikom s výpadkom príjmov spôsobeným pandémiou nového koronavírusu a hrozí rušenie liniek i prepúšťanie. Štrajková pohotovosť sa cestujúcich MHD nemá dotknúť, má byť však viditeľná, a to napríklad označením na vozidlách.Prevádzkovatelia MHD v mestách Bratislava, Košice, Prešov a Žilina vo februári upozornili, že situácia vo verejnej doprave je po januári kritická a bez pomoci od štátu môže prísť k rušeniu liniek a k prepúšťaniu. Výpadok tržieb v dôsledku koronakrízy označili za enormný. Zástupcovia zamestnancov dopravných podnikov na Slovensku zároveň začiatkom marca zverejnili vyhlásenie, kde varujú pred štrajkovou pohotovosťou. Štát žiadajú, aby v plnom rozsahu finančne pomohol ich podnikom a kompenzoval výpadok príjmov spôsobený pandémiou.Napríklad Dopravný podnik Bratislava eviduje pre koronakrízu výpadok tržieb na úrovni vyše 23 miliónov eur. To podľa dopravcu negatívne ovplyvňuje aj rozvoj MHD v hlavnom meste.Ministerstvo dopravy v posledných týždňoch opakovane reagovalo, že nemôže pomôcť dopravným podnikom na Slovensku kompenzovať výpadok ich príjmov.