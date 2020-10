Most v Strážskom je právoplatne skolaudovaný

Strážske 21. októbra (TASR) – Most cez rieku Laborec v Strážskom v okrese Michalovce je od stredy oficiálne prejazdný v oboch jazdných pruhoch, a to i pre nákladnú dopravu. Ako TASR informovala vedúca komunikačného oddelenia Úradu Košického samosprávneho kraja (KSK) Anna Terezková, rekonštrukcia mosta bola jednou z najnáročnejších investícií kraja v posledných rokoch.



KSK sa podarilo projekt ukončiť o sedem mesiacov skôr oproti predpokladu. "Podľa zmluvy mal byť (most, pozn. TASR) dokončený do mája 2021, mojou prioritou však bolo, aby bol prejazdný už do konca tohto roka. Sme veľmi radi, že aj napriek prvotným problémom pri verejnom obstarávaní a zabezpečovaní mostného provizória sme tento sľub dodržali a dokonca sme ho sprejazdnili ešte pred koncom roka," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Podľa Terezkovej slov získal kraj právoplatné kolaudačné rozhodnutie k stavbe v stredu.



Pôvodné mostné nosníky typu Vloššák nahradili nové predpäté nosníky. Most sa oproti pôvodnej šírke rozšíril z 9,2 na 9,4 metra. Jeho dĺžka je 72 metrov a zaťažiteľnosť 32 ton.



Rekonštrukciu mosta financoval KSK zo svojho rozpočtu. "Išlo o jednu z finančne aj technicky najnáročnejších investícií kraja v aktuálnom volebnom období," doplnila Terezková s tým, že práce vrátane mostného provizória stáli 2,4 milióna eur. Keďže bola v projektovej dokumentácii zahrnutá len výmena zábradlia popri chodníkoch na moste, kraj sa rozhodol vyčleniť ďalších takmer 50.000 eur na jeho doplnenie v dĺžke približne 250 metrov. "Tieto práce neobmedzia premávku, ukončené by mali byť do polovice novembra," dodal Trnka.



Časť chodníka na moste medzi Strážskym a mestskou časťou Krivošťany sa zrútila v októbri minulého roka. Kraj most okamžite uzavrel. Zhotoviteľ jeho rekonštrukcie bol vybraný začiatkom tohto roka. Vykonal demoláciu všetkých mostných nosníkov a osadil dočasné mostné provizórium. Nové nosníky začal osádzať v apríli. Práce zahŕňali aj hydroizolačné práce, sanáciu spodnej stavby, terénne úpravy či zaťažovaciu skúšku.