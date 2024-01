Doprava na frankfurtskom letisku bola vlani pod úrovňou spred pandémie

Frankfurt nad Mohanom 16. januára (TASR) - Osobná doprava na najväčšom letisku v Nemecku vo Frankfurte nad Mohanom zostala v roku 2023 výrazne pod úrovňou spred pandémie nového koronavírusu. A to aj napriek jej nárastu v minulom roku. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Prevádzkovateľ letiska, spoločnosť Fraport, v utorok uviedol, že v minulom roku zaznamenal vo Frankfurte nad Mohanom zhruba 59,4 milióna pasažierov. To predstavuje nárast o viac ako 20 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Ale vlaňajší počet cestujúcich zostal takmer 16 % pod rekordnými údajmi z roku 2019, posledného celého roka pred vypuknutím pandémie.



V decembri prešlo cez letisko približne 4,6 milióna cestujúcich, čo bolo už len o 6 % menej ako v decembri 2019.



Generálny riaditeľ spoločnosti Fraport Stefan Schulte však ani v roku 2024 neočakáva návrat na úrovne pred pandémiou.



Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa, najväčší dopravca v Nemecku a najväčší zákazník Fraportu, v roku 2024 opäť plánuje menší počet letov ako v roku 2019, čiastočne pre nedostatok personálu a lietadiel.



Pokiaľ ide o nákladnú dopravu, zaznamenal Fraport minulý rok vo Frankfurte nad Mohanom jej pokles o takmer 4 % na približne 1,9 milióna ton. Letisko to pripísalo slabým ekonomickým podmienkam, globálnym geopolitickým krízam a obmedzeniam v európskom vzdušnom priestore. Nákladná doprava sa však ku koncu roka 2023 zvýšila, pričom objemy nákladu vzrástli v novembri a následne aj v decembri, a to medziročne o 7,2 % na 171.118 ton.