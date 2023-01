Doprava na frankfurtskom letisku sa vlani zvýšila

Frankfurt nad Mohanom 16. januára (TASR) - Prevádzka na najväčšom letisku v Nemecku, vo Frankfurte nad Mohanom, vlani stúpla, ale zostala pod úrovňou pred pandémiou ochorenia COVID-19. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Nemecký prevádzkovateľ letiska Fraport Group v pondelok informoval, že osobná doprava sa v decembri aj za celý rok 2022 zvýšila, ale nákladná doprava klesla.



Konkrétne v decembri 2022 prešli cez letisko vo Frankfurte nad Mohanom takmer 4 milióny cestujúcich, čo bolo o 46,2 % viac ako v rovnakom mesiaci 2021. Pohyby lietadiel sa medziročne zvýšili o 7,9 % na 30.157 vzletov a pristátí. No aj napriek tomu celkový počet cestujúcich na letisku zostal vlani výrazne pod úrovňou z roku 2019, čo bol posledný rok pred pandémiou, a to o 30,7 %.



Objem nákladnej dopravy na frankfurtskom letisku, ktorá zahŕňa leteckú nákladnú dopravu a leteckú poštu, však v decembri klesol o 19 % na približne 159.671 metrických ton. Prispelo k tomu celkové spomalenie hospodárskeho rastu a vplyv obmedzení v rámci vzdušného priestoru v súvislosti s vojnou na Ukrajine.



Za celý rok 2022 privítalo letisko vo Frankfurte nad Mohanom približne 48,9 milióna cestujúcich, čo predstavuje nárast o 97,2 % v porovnaní s rokom 2021. Pohyby lietadiel sa medziročne zvýšili o 45,9 % na 382.211 vzletov a pristátí. V porovnaní s predpandemickým rokom 2019 však boli pohyby lietadiel nižšie o 25,6 %. Objemy nákladu vlani medziročne klesli o 13,3 % na približne 2 milióny ton v roku 2022.



V rámci medzinárodnej divízie zaznamenala spoločnosť Fraport v roku 2022 silný rast na všetkých letiskách, ktoré prevádzkuje po celom svete, pričom na čele boli grécke letiská.



"Pri pohľade do budúcnosti sme si istí, že v roku 2023 zaznamenáme ďalší rast," povedal generálny riaditeľ Fraport Stefan Schulte. "Ľudia túžia cestovať a my pracujeme naplno na tom, aby cestujúci mali čo najlepší zážitok z letiska. Napriek tomu je situácia naďalej náročná," dodal.