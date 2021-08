J. Tlapa: Na križovatke D4/D1 sa bude jazdiť až o 5 rokov

Bratislava 27. augusta (TASR) – Na križovatke diaľnic D4 a D1 sa bude jazdiť až o päť rokov. Myslí si to šéf Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Juraj Tlapa. Nultý bratislavský obchvat D4/R7 pritom bude naplno využitý až po napojení tejto križovatky. V tom sa zhoduje aj s ministrom dopravy Andrejom Doležalom (nominant Sme rodina). Súťaž však stále nebola spustená, minister upozorňuje, že finančné prostriedky sú stále v rukách rezortu financií. Samotná výstavba má pritom trvať približne tri roky.



Tlapa v stredu (25. 8.) uviedol, že približne pred rokom navrhol premiérovi pre tento projekt priame rokovacie konanie, ktoré mohlo procesy urýchliť. "Mali sme nachystaný model, priame rokovacie konanie so zhotoviteľom a garantoval som, že to nebude drahšie, ale ušetríme roky. Bol som odmietnutý, ako vidíte, nesúťažíme dodnes," podotkol. Vyhlásil, že keď sa tam bude jazdiť o päť rokov, "budeme radi".



Doležal ešte 5. augusta počas livestreamu na sociálnej sieti k tejto téme uviedol, že v štátnom rozpočte sú na to alokované prostriedky. "Ale stále nemôžeme spustiť verejné obstarávanie, lebo tie finančné prostriedky, ktoré sú vo všeobecnej pokladničnej správe alokované na tento projekt, sú stále v rukách ministerstva financií a každú investíciu nám musia rozpočtovým opatrením uvoľňovať," ozrejmil. Hneď, ako sa začne obstarávať, je podľa neho možné začať hovoriť o termínoch. "Ale ten termín výstavby ako takej je predbežne odhadnutý na rádovo tisíc dní," dodal minister.



Zároveň zdôraznil, že križovatka sa bude stavať za plnej prevádzky dvoch diaľnic. D1 sa tak podľa jeho slov bude musieť "zaživa" zdvíhať. To znamená, že pripájacie vetvy, ktoré sú už sčasti postavené koncesionárom, sa budú musieť využiť ako obchádzkové trasy na D1. Až potom, keď sa doprava vráti na zdvihnutú D1, sa budú môcť robiť všetky pripájače úrovňové aj mimoúrovňové. Dodal však, že ten najdôležitejší pripájač z D1 od Trnavy, ktorý pôjde popod budúcu zdvihnutú D1, konštrukčne bude musieť byť až ako posledný.