Na trase Zwardoň - Skalité - Žilina budú zavedené priame vlakové spoje

Bratislava 6. decembra (TASR) - Od nedele (10. 12.) bude platiť nový grafikon vlakovej dopravy. Zavedené budú priame vlakové spojenia na trase Zwardoň - Skalité - Žilina, čím bude odstránené prestupovanie v Čadci. Zároveň došlo k zahusteniu vlakových spojov. Na trati medzi Skalitým a Čadcou dôjde takmer k zdvojnásobeniu počtu vlakových spojov. Informovala o tom v stredu hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja Eva Lacová.



Na úseku Čadca - Skalité - Zwardoň budú jazdiť osobné vlaky počas rannej a poobednej špičky v 30-minútových intervaloch, počas zvyšku dňa v hodinových intervaloch.



Na úseku Skalité - Skalité, Serafínov - Zwardoň budú vlaky vedené v dvojhodinových taktoch. Dôvodom je podľa hovorkyne potrebný obrat vozidiel, keďže kratší interval vozidlá nestíhajú.



Novinkou je aj zahustenie dopravy tzv. školským Os vlakom s odchodom zo zastávky Skalité, Serafínov o 06.54 h v smere do Čadce, čím sa podľa Lacovej zabezpečí odvoz študentov na začiatok školského vyučovania v Čadci. Nadväzným vlakom smerom do Žiliny je potom Os vlak s odchodom z Čadce o 7.34 h a s príchodom do Žiliny 8.12 h.