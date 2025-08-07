Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NDS opraví mostné závery na moste pri Hričovskom Podhradí

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

Počas celej výmeny mostných záverov bude doprava na moste vedená v dvoch jazdných pruhoch.

Autor TASR
Hričovské Podhradie 7. augusta (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začne počas víkendu s opravou dvoch mostných záverov na diaľničnom moste D1 pri Hričovskom Podhradí. Informovala o tom mediálna komunikácia NDS.

Stavebné práce začnú 9. augusta a budú rozložené do dvoch etáp. „V prvej etape sa bude pracovať v dvoch pravých vonkajších jazdných pruhoch, v druhej etape budú prebiehať práce v dvoch ľavých jazdných pruhoch,“ uviedli diaľničiari.

Doplnili, že počas celej výmeny mostných záverov bude doprava na moste vedená v dvoch jazdných pruhoch. Čiastočná uzávera na predmetnom úseku diaľnice D1 potrvá necelé dva mesiace.
