NDS v januári predala diaľničné známky za takmer 16 miliónov eur

Bratislava 4. marca (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v januári predala 448.925 kusov elektronických diaľničných známok (eDZ). Príjem z ich úhrady dosiahol 15,9 milióna eur bez DPH. Tohtoročný predaj známok sa tak v porovnaní s vlaňajškom rozbieha pozvoľnejšie. V januári minulého roka diaľničiari predali takmer 729.000 kusov známok za viac ako 24,3 milióna eur. Informovala o tom vedúca oddelenia masmediálnej komunikácie NDS Eva Žgravčáková.



Najvyšší výnos z predaja diaľničných známok NDS dosahuje pravidelne na začiatku roka. V januári sa totiž končí platnosť ročných diaľničných známok a veľká skupina motoristov sa tak snaží zabezpečiť si novú ročnú diaľničnú známku platnú na aktuálny rok.



Diaľničiari podotkli, že pre prijaté opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19, ale aj z dôvodu minuloročného zavedenia predaja 365-dňovej eDZ mnoho vodičov nákup diaľničnej známky tento rok zatiaľ odkladá. Januárový predaj eDZ na vozidlá registrované na Slovensku medziročne poklesol o 33,4 %. Pri zahraničných vodičoch sa počet predaných eDZ medziročne znížil až o 54,37 %.



Nižší záujem o diaľničné známky zo strany motoristov sa premietol aj do celkového výberu z úhrady eDZ, ktorý v januári medziročne klesol o 34,51 %. "Napriek tejto skutočnosti sme v januári zaznamenali najvyšší výber od zavedenia protipandemických opatrení v marci minulého roka. Napríklad v decembri 2020 predstavoval 1,95 milióna eur. Medzimesačne tak vzrástol viac ako osemnásobne," skonštatovala Žgravčáková.



Na samotnom januárovom výbere sa najviac podieľala ročná eDZ s hodnotou 13,6 milióna eur. Nasledovala 365-dňová v celkovej výške 1,6 milióna eur, 10-dňová so sumou 576.103 eur a 30-dňová eDZ v hodnote 181.385 eur. Najkupovanejšou v januári bola opäť ročná známka v počte 325.478 kusov. Za ňou skončili 10-dňová, 365-dňová a 30-dňová eDZ. "Kým u slovenských vodičov sa na začiatku roka teší najväčšej obľube ročná eDZ, pri zahraničných zaznamenávame každý mesiac dopyt najmä po 10-dňovej eDZ, čo sa potvrdilo aj januári," priblížila Žgravčáková.



Podiel Slovákov na januárovom výbere stúpol medzimesačne zo 60 až na 90 %. Najmä v dôsledku zníženia cezhraničnej mobility z každých 10 predaných známok patrilo viac ako osem kusov domácim vodičom. Zahraniční vodiči si najviac známok zakúpili na vozidlá registrované na území Českej republiky, Nemecka, Poľska, Maďarska a Rakúska.



Viac ako 75 % všetkých známok bolo zároveň podľa NDS uhradených bezhotovostne. Elektronicky, cez webovú stránku eznamka.sk a mobilnú aplikáciu eznamka, bolo predaných takmer 62 % kusov eDZ. Spomedzi obchodných miest sa najviac známok predalo na informačno-predajnom mieste NDS v Čunove.



Diaľničiari zároveň poukázali na to, že na Slovensku pribudlo v priebehu ostatného roka približne 60 nových kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest. Ide o úsek diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka s privádzačom Lietavská Lúčka – Žilina, úsek diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a úseky diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 budované koncesionárom v rámci obchvatu Bratislavy. NDS motoristov upozornila, že všetky sú spoplatnené, na ich využívanie je teda potrebné mať uhradenú elektronickú diaľničnú známku.