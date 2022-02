Druhú etapu severného obchvatu R4 pri Prešove začínajú obstarávať

Bratislava 24. februára (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vyhlásila verejné obstarávanie na druhú etapu severného obchvatu Prešova. Informovala o tom vo štvrtok hovorkyňa diaľničiarov Eva Žgravčáková. Prešov a Kapušany sú tak o krok bližšie k novej rýchlostnej ceste R4. Predpokladaná hodnota zákazky je 263 miliónov eur, financovať sa to bude výhradne zo štátneho rozpočtu.



Oznámenie o vyhlásení tendra odoslala NDS do vestníka Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) SR vo štvrtok. "Následne kvalifikovane predpokladáme, že v lehote do troch pracovných dní bude zverejnené uvedené oznámenie a budú tiež verejne dostupné kompletné súťažné podklady. Ide o štandardný proces vyhlásenia každej nadlimitnej verejnej súťaže," vysvetlila hovorkyňa. Podpis zmluvy s úspešným uchádzačom je naplánovaný na jar budúceho roka. "Je však potrebné uviesť, že tento termín bude v nasledujúcich mesiacoch ovplyvňovať viacero rôznych faktorov, na ktoré NDS nemá priamy vplyv," dodala hovorkyňa.



Druhá etapa severného obchvatu Prešova bude mať celkovú dĺžku 10,2 kilometra (km). Začínať sa bude v mimoúrovňovej križovatke Prešov-sever a končiť v križovatke Kapušany, kde sa napojí na existujúcu cestu prvej triedy I/18. Trasa nadväzuje na už rozostavený úsek prvej etapy severného obchvatu Prešova. Súčasťou úseku bude 12 mostných objektov rôznej dĺžky a približne 1,9 km dlhý tunel Okruhliak.



Celá trasa R4 Prešov – severný obchvat ušetrí vodičom prechádzajúcim mestom Prešov od križovatky Prešov-západ po Kapušany sedem minút.