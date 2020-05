Nemecká Lufthansa obnoví v júni lety do 20 destinácií

Frankfurt nad Mohanom 24. mája (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa plánuje v júni obnoviť lety do 20 destinácií vrátane niektorých obľúbených dovolenkových lokalít. Aerolínie medzitým pokračujú v rokovaniach s vládou o finančnej pomoci, keďže spoločnosť podobne ako ďalšie aerolínie zasiahli opatrenia na zmiernenie šírenia nového koronavírusu.



Ako uviedla agentúra DPA, ktorá sa odvolala na nedeľník Bild am Sonntag, od polovice júna chce Lufthansa obnoviť z letiska vo Frankfurte nad Mohanom lety do 20 destinácií. K týmto destináciám by mali patriť Heraklion na ostrove Kréta, ostrov Rodos, Dubrovník, portugalské Faro, Benátky a španielske Malaga a Ibiza.



Od polovice júna chcú aerolínie zároveň zvýšiť frekvenciu letov na ostrov Malorka, keďže španielska vláda oznámila, že od júla otvorí hranice pre zahraničných turistov. Ďalšie destinácie zverejní Lufthansa koncom budúceho týždňa.



Spoločnosť zároveň v nedeľu pokračuje v diskusiách s vládou o stabilizačnom balíku v hodnote 9 miliárd eur, v rámci ktorého by vláda mala získať v aerolíniách podiel. Podľa informácií Bild am Sonntag by Lufthansa mala úver splatiť do konca roka 2023.