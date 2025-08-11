< sekcia Ekonomika
Doprava: Nemecké letecké odvetvie naďalej čelí kríze
V prvom polroku 2024 počet cestujúcich v medziročnom porovnaní ešte vzrástol o 10 %. Nemecko v európskom porovnaní zaostáva, upozornil prezident BDL Jens Bischof.
Autor TASR
Berlín 11. augusta (TASR) - Nemecké letecké odvetvie naďalej čelí kríze. Počet cestujúcich síce v prvom polroku 2025 vzrástol o 2,8 % na 99,4 milióna, čo je však stále takmer o 16 % menej ako v rovnakom období roka 2019, ktorý predchádzal pandémii ochorenia COVID-19. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v pondelok odvolala na Zväz nemeckého leteckého priemyslu (BDL).
V prvom polroku 2024 počet cestujúcich v medziročnom porovnaní ešte vzrástol o 10 %. Nemecko v európskom porovnaní zaostáva, upozornil prezident BDL Jens Bischof. Za hlavnú príčinu pretrvávajúcej stagnácie označil vysoké dane a poplatky. „Následky vidíme takmer na každom letisku v Nemecku. Aerolínie sťahujú svoje lietadlá a nasadzujú ich v iných európskych krajinách, kde sú nálady primerane konkurencieschopné,“ vysvetlil.
Nízkonákladové spoločnosti, ako Ryanair a Easyjet podľa údajov BDL od roku 2019 presunuli do zahraničia takmer každé tretie svoje lietadlo, čo znamená, že počet ich strojov v Nemecku klesol približne zo 190 na súčasných 130. V záujme obnovenia konkurencieschopnosti by museli štátom vyvolané náklady zaťažujúce bežný vnútroeurópsky let klesnúť zo súčasných 35 eur na pasažiera o polovicu, uzavrel Bischof.
