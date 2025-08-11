Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 11. august 2025Meniny má Zuzana
< sekcia Ekonomika

Doprava: Nemecké letecké odvetvie naďalej čelí kríze

.
Na snímke vnútorný priestor lietadla. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

V prvom polroku 2024 počet cestujúcich v medziročnom porovnaní ešte vzrástol o 10 %. Nemecko v európskom porovnaní zaostáva, upozornil prezident BDL Jens Bischof.

Autor TASR
Berlín 11. augusta (TASR) - Nemecké letecké odvetvie naďalej čelí kríze. Počet cestujúcich síce v prvom polroku 2025 vzrástol o 2,8 % na 99,4 milióna, čo je však stále takmer o 16 % menej ako v rovnakom období roka 2019, ktorý predchádzal pandémii ochorenia COVID-19. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v pondelok odvolala na Zväz nemeckého leteckého priemyslu (BDL).

V prvom polroku 2024 počet cestujúcich v medziročnom porovnaní ešte vzrástol o 10 %. Nemecko v európskom porovnaní zaostáva, upozornil prezident BDL Jens Bischof. Za hlavnú príčinu pretrvávajúcej stagnácie označil vysoké dane a poplatky. „Následky vidíme takmer na každom letisku v Nemecku. Aerolínie sťahujú svoje lietadlá a nasadzujú ich v iných európskych krajinách, kde sú nálady primerane konkurencieschopné,“ vysvetlil.

Nízkonákladové spoločnosti, ako Ryanair a Easyjet podľa údajov BDL od roku 2019 presunuli do zahraničia takmer každé tretie svoje lietadlo, čo znamená, že počet ich strojov v Nemecku klesol približne zo 190 na súčasných 130. V záujme obnovenia konkurencieschopnosti by museli štátom vyvolané náklady zaťažujúce bežný vnútroeurópsky let klesnúť zo súčasných 35 eur na pasažiera o polovicu, uzavrel Bischof.
.

Neprehliadnite

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške

GLOSUJEME: Západniar na divokom východe