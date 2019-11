Nemecké železnice investujú milióny do nového vybavenia staníc

Wolfsburg 16. novembra (TASR) - Nemecké železnice Deutsche Bahn (DB) testujú na 16 staniciach nové ponuky, ktoré sa možno časom rozšíria aj na ostatné stanice ako štandardné vybavenie. K ponuke patria okrem iného salóniky s nabíjacími stanicami, 24 hodín otvorené supermarkety či miesta, kde si cestujúci budú môcť sami opraviť bicykle.



"Cieľom je dosiahnuť, aby sa zákazníci radi zdržiavali na staniciach. Preto investujeme do väčšej kvality, služieb a klientskych informácií," povedal člen predstavenstva DB Bernd Koch pri príležitosti otvorenia prvej modernizovanej železničnej stanice. Tá sa nachádza vo Wolfsburgu. To, čo sa medzi cestujúcimi ujme, môže sa stať v budúcnosti štandardom na všetkých staniciach. DB v nadchádzajúcich dvoch rokoch investuje zhruba 17 miliónov eur.



"Staráme sa aj o okolie železničných staníc. Miesta na sedenie pred budovou k tomu patria rovnako ako parkovacie miesta pre elektrické kolobežky či mobilné stánky," povedal Koch. DB novou ponukou reaguje na želania, ktoré často počúva od cestujúcich a návštevníkov.



Hlavná wolfsburská stanica sa od piatka (15. 11.) prezentuje s hlavnou halou s jednou machom pokrytou stenou, ktorá zlepší klímu v hale. Pred budovou sa nachádza park so sedením. Koncom roka má pribudnúť aj vodiaci systém pre nevidiacich, ktorý prostredníctvom aplikácie v mobilnom telefóne a slúchadiel bude upozorňovať na možné prekážky a pomôže nájsť správnu cestu.