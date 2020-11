Nórska vláda neposkytne dodatočnú finančnú podporu Norwegian Air

Oslo 9. novembra (TASR) - Nórska vláda v pondelok oznámila, že neposkytne dodatočnú finančnú podporu leteckej spoločnosti Norwegian Air, ktorú tvrdo zasiahla pandémia nového koronavírusu. Uštedrila tak ďalšiu ranu aerolíniám v neistej situácii.



Norwegian Air pre cestovné obmedzenia spojené s pandémiou nového koronavírusu uzemnili väčšinu svojej flotily. V auguste aerolínie uviedli, že v 1. štvrťroku 2021 im dôjde hotovosť, pokiaľ sa im nepodarí zabezpečiť si nové finančné prostriedky. Rokovali preto s vládou v nádeji, že od nej získajú podporu.



"Je to ťažká správa. Sme však zodpovední za využitie verejných prostriedkov," uviedla na tlačovej konferencii ministerka priemyslu Iselin Nyboeová. "Spoločnosť Norwegian Air má finančnú štruktúru, v dôsledku ktorej je pre nás riskantné podporiť ju. Nebolo by to obhájiteľné," dodala.



Norwegian Air sa stali priekopníkom v oblasti nízkonákladových transatlantických letov. Ale po rýchlej expanzii zostal spoločnosti v polovici roka 2020 dlh takmer 8 miliárd USD (6,74 miliardy eur), čo ju robí zraniteľnou voči dôsledkom pandémie. Aerolínie sa po odmietnutí pomoci od vlády ocitli v "ťažkej situácii", uviedol dopravca vo vyhlásení.



Minister dopravy Knut Arild Hareide na otázku o šanciach Norwegian Air udržať sa v prevádzke odpovedal: "Nechcem špekulovať o ich schopnosti tak urobiť." Dodal však, že v minulosti aerolínie preukázali veľkú schopnosť prekonávať finančné problémy.



Veritelia a prenajímatelia prevzali kontrolu nad leteckou spoločnosťou v máji. Norwegian Air sa na jar podarilo získať prístup k štátom zaručeným pôžičkám vo výške 3 miliárd nórskych korún (274,72 milióna eur), čo im umožnilo pokračovať v prevádzke, aj keď s výrazne zredukovanom kapacitou.



Nórsky dopravca minulý mesiac prevádzkoval iba 21 lietadiel, pričom viac ako 100 mal uzemnených vrátane celej svojej flotily 37 lietadiel Boeing 787 Dreamliner používaných na transatlantické cesty.



A konkurencia sa zostruje. Škandinávsky dopravca SAS, hlavný konkurent Norwegian Air na severe Európy, a maďarská spoločnosť Wizz Air nedávno spustili niekoľko liniek do nórskych miest.



Norwegian Air uvažuje o získaní financií z predaja lietadiel, konverzii ďalšej časti dlhu na vlastné imanie alebo o získaní prostriedkov od majiteľov či nórskej vlády.



Vláda v Nórsku poskytla v tomto roku odhadom 13 miliárd NOK na podporu leteckého priemyslu vrátane pôžičiek, záruk a zníženia daní.



(1 EUR = 1,1870 USD; 1 EUR = 10,9203 NOK)