Obcou Dargov prejde denne aj do 20.000 áut, pomohla by diaľnica

Dargov 6. septembra (TASR) – Obcou Dargov v okrese Trebišov prejde denne do 20.000 motorových vozidiel, prezentoval v pondelok výsledok merania hustoty dopravy predseda občianskeho združenia Diaľnica na Zemplín Peter Báthory. I preto sa združenie snaží "intenzívnejšie" presadzovať výstavbu diaľnice z Košíc do Michaloviec.



Meranie hustoty dopravy uskutočnilo združenie v auguste počas dvoch po sebe idúcich piatkov. "V priemere prejde obcou Dargov 19.717 áut za jeden deň. Výstavba diaľnice D3 na Kysuce alebo rýchlostnej cesty R2 Mýtna - Lovinobaňa sa začala pri intenzite 11.000 vozidiel denne," uviedol Báthory s tým, že pokiaľ sa do roku 2030 nezačne s výstavbou diaľnice z Košíc do Michaloviec, "bude tadiaľ jazdiť denne 30.000 až 35.000 vozidiel". Ako priblížil, cesta cez obec Dargov tvorí zároveň aj spojenie medzi Slovenskom a Ukrajinou a obcou prechádzajú do Košíc autá zo siedmich okresných miest na Zemplíne. Podľa slov starostu obce Jána Kiša sa situácia stáva neznesiteľnou. "Naši ľudia sa sťažujú, lebo je problém vycúvať alebo vyjsť na hlavnú cestu autami. Niekedy to trvá desať aj 15 minút. Pritom nehovorím o hluku a prašnosti. Hlavne v letných mesiacoch, keď pustia kamióny z ukrajinskej strany je taký hluk, že sa nedá ani spať," povedal.



"Pevne verím, že pri týchto číslach, ktoré boli zverejnené, už aj v Bratislave pochopia, čo tieto čísla znamenajú pre nás, Zemplínčanov, a že tu potrebujeme kvalitnú štvorprúdovú diaľnicu," uviedol k zisteniam poslanec Národnej rady SR Miloš Svrček (Sme rodina). Zároveň pripomenul, že rezort dopravy potrebu diaľnice z Košíc na Zemplín už čiastočne uznal, keďže riadiaci orgán operačného programu Integrovaná doprava mal na štúdiu uskutočniteľnosti schváliť celkovo 750.000 eur. Vysvetlil, že aj keď už boli štúdia uskutočniteľnosti pre diaľnicu na Zemplín, a tiež prieskum dosahov na životné prostredie vytvorené, ich platnosť medzičasom vypršala.