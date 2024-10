Obnova historickej budovy železničnej stanice v Kežmarku potrvá rok

Kežmarok 7. októbra (TASR) - V Kežmarku v týchto dňoch začínajú s obnovou historickej železničnej stanice. Za účasti ministra dopravy Jozefa Ráža (Smer-SD) v pondelok slávnostne odovzdali stavenisko zhotoviteľovi. S prácami sa začne ešte tento týždeň, rekonštrukcia potrvá približne 12 mesiacov a vyžiada si takmer dva milióny eur.



"Stále hovoríme o tom, aby sme ľudí dostali do hromadnej dopravy, pretože je ekologickejšia a aj komfortnejšia a bezpečnejšia. Čakanie na stanici, kde vám kvapká na hlavu, však nie je úplne to, kam to chceme smerovať," skonštatoval Ráž a ocenil, že sa podarí zrekonštruovať stanicu v Kežmarku. Hlavným cieľom rekonštrukcie je podľa generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Alexandra Saka odstrániť nevyhovujúcu a poškodenú strešnú krytinu, ktorá spôsobuje zatekanie a následné poškodzovanie interiéru výpravnej budovy. Okrem toho projekt prispeje k zlepšeniu tepelnoizolačných vlastností objektu, čo povedie k úsporám energií a zníženiu prevádzkových nákladov.



Projekt ŽSR financuje z vlastných zdrojov. Náklady na obnovu historickej budovy sú na úrovni 1,986 milióna eur bez DPH. Riaditeľ investičného odboru ŽSR Štefan Sedláček priblížil, že súčasťou prác bude kompletná výmena strešnej krytiny, lokálna oprava fasády, výmena okien a dverí, oprava vitráží a okien vo vestibule. Ráta sa tiež s výmenou dlažby pod perónovým prístreškom a opravou dreveného prístrešku. "Bude tu aj nový kamerový systém, oznamovacie zariadenie a panely na odchody a príchody vlakov. Keďže je to národná kultúrna pamiatka, všetky spôsoby ošetrenia a opravy musíme odkonzultovať s pamiatkarmi," dodal Sedláček.



Primátor Kežmarku Ján Ferenčák rekonštrukciu veľmi víta, pripomenul, že historickú budovu postavili ešte v roku 1914. Zároveň upozornil, že potrebné bude vyriešiť aj predstaničný priestor, najmä parkovisko.



Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Stavoconzult. Práce sú podľa Saka naplánované tak, aby minimalizovali obmedzenia pre cestujúcich a zabezpečili plynulý chod železničnej dopravy.



Generálny riaditeľ ŽSR dodal, že železnice majú v pláne začať rekonštrukciu staníc aj v ďalších mestách, napríklad vo Vrútkach, Trnave, Trenčíne, Čadci, Čiernej nad Tisou či Žiline.